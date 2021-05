La sobrecamisa regresa a ser la prenda del momento con más fuerza que nunca. Será sin duda la digna sucesora de la chaqueta jersey en los looks de entretiempo. El año pasado las sobrecamisas que nos pusimos parecían salidas del armario de nuestro hermano o de nuestro novio, pero ahora son más femeninas e ideales. Tenemos increíbles sobrecamisas en tejido 'tweed', además de sobrecamisas de piel con cinturones incorporados para los looks más seductores. El casual no está reñido con el estilo

Cada temporada, repetimos prendas fetiche que salvamos de otros años. Sin embargo, las mismas piezas de ropa sufren cambios en la forma de llevarse para darles un aire nuevo y sorprender dentro de los looks. De otra forma nos repetiríamos a nosotras mismas y nos aburriríamos.

Ahora encontrarás las sobrecamisas mas femeninas, en muchos colores y con diseños de piel que podrás llevar de la mañana a la noche.

Esta temporada y durante todo el año 2021 volveremos a llevar sobrecamisas pero de una manera diferente a como ya las hemos lucido en el pasado.

El gran boom es a cuadros, el estampado de cuadros es siempre tendencia, ya sea en sobrecamisas como en polleras, pantalones y blazers, pero ahora vemos muchas más posibilidades para llevar con estilo este híbrido entre chaqueta y camisa.

Efectivamente llevar la sobrecamisa como un vestido será una de las grandes novedades de cara a la primavera, con botas altas o militares combina a la perfección. Además, aunque sea una prenda casual, se le puede dar un toque de estilo con un cinturón, collares dorados y un bolso a la última moda.

Así encontramos camisacos muy femeninas en colores pastel como el rosa y el azul celeste. También sobrecamisas con tejido 'tweed', el toque Chanel más 'street style'. Los cinturones no faltan en las sobrecamisas de piel para entallar bien la silueta.