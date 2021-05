Los medios locales han reflejado –a través de los especialistas con importantes responsabilidades en el Hospital Zonal de Esquel- la difícil situación sanitaria que vive la región. Si bien las innumerables dificultades de hoy ya habían sido expuestas por los profesionales de la salud hace años, lo cierto es que por estos días se ha llegado a una situación crítica que podía haberse evitado.

“Un caos edilicio” así describió el Doctor Alfredo Pérez Maldonado, jefe del departamento de pediatría del nosocomio local, al único centro de su tipo para la atención de pacientes de toda la Cordillera. También se refirió a las múltiples gestiones, conversaciones, exposición de la problemática, etc que ha tenido, a lo largo de años, con los políticos de turno que ocupan todo tipo de cargos: intendentes, gobernadores, diputados y otros tantos que -dé diferentes signos partidistas y de varias gestiones- son parte del Estado que debe garantizar el servicio de salud a la población.

Tenemos un hospital que 50 años atrás era suficiente, pero hace mucho que el edificio no alcanza ni en tamaño ni en diseño “Al internarse dos pacientes con Covid, debemos cerrar la sala para pacientes no Covid, porque no hay aislamiento, sala con baño, ventilación” dijo el médico encargado del área pediátrica.

El reclamo es de larga data, pero en el marco de la pandemia los profesionales advirtieron, nuevamente, que si se internaba en pediatría por el virus, no había donde atender a otros pacientes. No se trabajó para no llegar a este escenario real y posible y más de un año después que se declaraba Argentina en cuarentena para cuidarnos y preparar al sistema de salud para la situación que se avecinaba, asistimos a la llamada “segunda ola” con tanta incertidumbre en cuanto a la situación del hospital local, como la que teníamos meses atrás.

La sala de terapia intensiva pediátrica era un reclamo de hace años, los casos de la zona se derivan mediante avión sanitario “no podemos derivar por tierra a 600 kilómetros en vehículos con caminos destruidos”, había dicho Pérez Maldonado cuando aún no se hablaba de Covid y también, como ahora, se refirió a la inacción política apuntando que el proyecto de ampliación del servicio de pediatría se presentó hace más de 10 años para el cual se tiene todo el equipamiento para armar una terapia intensiva, faltaba solo un espacio físico; más de una década después los caminos están peores y sigue faltando el servicio.

Por su parte el Director del Área Programática Esquel, Roberto Alonso, se refirió a la propuesta de crear un Hospital de Campaña para casos Covid, dijo que de ello se hablaba hace tiempo “pero el recurso humano es muy finito y con una condición salarial que no es la mejor”.

A todo lo anterior se suma una serie de mensajes para dar a conocer las nuevas medidas de restricciones que pusieron en evidencia -como nunca antes- la total descoordinación que existe entre nación, provincia y municipios. Aún hoy sigue prevaleciendo confusión en la ciudadanía que no entiende por qué tanto mensaje diferente, qué se puede hacer y qué no, cuanto más o menos pueden extenderse las nuevas medidas, quién está a cargo de decidir en cada lugar, por qué se toman las decisiones de manera tan arbitrarias, qué declaración es válida, por qué se dan por hecho restricciones antes de publicarse en el Boletín Oficial, quién maneja la comunicación oficial, por qué se dice una cosa un día y se cambia al otro… demasiadas preguntas, escasas respuestas y pocas ganas de hacerse cargo sin culpar al otro, de una clase política tan poco funcional como el edificio del hospital zonal.

CHISTE DE YAPA

Un camillero mientras lleva al paciente camino del quirófano:

- Pero ¿por qué tiembla usted tanto?

- Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es muy sencilla y que no había por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien.

- Pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarlo porque es verdad.

- No, no, si es que no me lo decía a mí, ¡sino al cirujano!