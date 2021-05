Por Juli Almendra Estefanía

Si sos de los que pochoclean todos los domingos, y no sabes que ver hoy tenemos dos pelis para recomendarte, si es que no las viste, ambas producciones de Netflix (podes encontrarlas en cualquier otra plataforma), que cada día apuesta más a el cine. Dos películas que son de géneros totalmente diferentes pero seguro ambas te atrapan

“Loco por ella” de Dani de la Orden (2021) 102 min.

“Loco por ella” es una comedia romántica española de esas que no vemos muy seguido, pero que nos divierte un montón. El titulo mismo hace que apenas empezamos a ver la película creamos que es una comedia romántica común y corriente… Él se encuentra una chica en un boliche, ella le propone tener la mejor noche de sus vidas juntos, sin saber sus nombres y luego no verse nunca más, ni buscarse, y el se vuelve “loco por ella”, pero no. Esta película nos da un giro completo en el mundo que acostumbramos a vivir y nos acerca a el mundo de las enfermedades mentales, sin dejar de lado lo romántico y divertido, porque Adri, el protagonista, sí vivió la mejor noche de su vida con Carla, y si se engancho y si la empezó a buscar por todos lados y la encuentra, pero en un lugar donde no esperaba, así que crea un disparatado plan para volver a estar con ella y así es como quedamos sumergidos en este mundo de amor y locura.

“Descuida, yo te cuido” de J. Blakeson (2020) 118 min.

“Descuida, yo te cuido”, o “I care a lot” en ingles, es una mezcla de comedia negra, thriller y suspenso, que nos mantiene pegados a la pantalla con un nudo en la panza esperando que algo malo pase. La película nos presenta a Marla Grayson y nos mete en un mundo y situación reconocible y dolorosa, donde nos imaginamos que todo lo que esta pasando nos puede pasar a nosotros. Marla es una mujer que trabaja como tutora legal pero con contactos y mentiras legales logra “estafar” a ancianos, separándolos de todos sus seres queridos y dejándolos sin nada. Pero su nueva “clienta” no es una anciana común y corriente, es alguien que le traerá muchos problemas. Y así es como transitamos, durante toda la película, un humor muy negro con situaciones que nos revuelven el estomago de bronca, mucho suspenso y algo de violencia. Es una película muy bien hecha, con muy buenas actuaciones y divertida en fin. Ambas podes verlas con tu familia, no te las pierdas!