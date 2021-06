Nacido el 16 de julio del año 1995, Eulalio o más conocido como “Coco” comenzó a correr en diciembre del año 2011. Sus comienzos fueron en el lugar donde nació, Gualjaina. Era una carrera de 12 kilómetros organizada por la Cooperativa de la Escuela, y para su sorpresa la ganó.

En ese entonces se contactó con Hugo Nahuelquir, quien lo invitó a correr el medio maratón del paraíso. Fueron un total de 21 kilómetros que Eulalio los realizó en una hora 22 minutos. Después de ese resultado, le comentaron que estuvo muy bien en la carrera, y eso fue un pilar para seguir entrenando y ganando carreras.

Después de unos meses, comenzó a entrenarse con Rodrigo Peláez, y así es como cada año fue creciendo más, hasta llegar a unos juegos olímpicos. Esta es su historia, en pocas palabras:

R43- Eulalio, ¿Qué sentís al representar a Gualjaina?

- La verdad que es súper lindo poder decir vengo de “tal pueblo”, somos pocos y es muy pequeño. Es un orgullo poder representar a Gualjaina y estar en un juego olímpico, la gente me lo hace saber siempre.

“Es lindo saber que se sienten representados conmigo”

No me salen palabras, no me sé expresar bien pero les agradezco y me hacen muy feliz.

R43- Contame sobre tus comienzos en Costa de Gualjaina, vos vivías en un campo y no tenían cómo llegar al pueblo...

- Sí, íbamos caminando al pueblo, no teníamos vehículo y a veces teníamos la suerte de que alguien parara y nos llevara, aunque la mayoría de las veces lo hacíamos caminando...

“Leyendo las historias de la gente que vive en Kenia, notaba que era algo parecido a lo que viví”

En mi caso lo hacía por una cuestión de necesidad, teníamos que ir al pueblo o al hospital por cosas que no teníamos en el campo, había que hacerlo si o si. A veces nos llevaban , pero lo hacíamos caminando en grupo…

“Yo era el más chico e iba corriendo llorando atrás porque todos caminaban más rápido”

R43 - Al principio querías ser futbolista profesional… ¿Cómo fue ese cambio?

- Soy muy hincha de River. En esos años me regalaron la revista “El gráfico” y leí la historia de Maradona. Después de leerla mil veces, en un momento digo: Él es igual a nosotros. Hice un click y me dije: Si él pudo lograrlo, por qué yo no…



Él jugaba super bien, yo no… pero mi cabeza hizo un click. Su historia me representaba, vino de una familia de abajo, le puso muchas ganas y constancia. Cuando jugaba al fútbol practicaba jueguitos con la pelota, entrenaba, hacía cosas que hacía Maradona.

El cambio

- Mi Club (El Social, Deportivo y Cultural Gualjaina) cerró y un amigo me dijo que podía correr, por el hecho de que yo salía a correr muy temprano cuando jugaba al fútbol



Ese “click” que funcionó

- Ganar una carrera me ayudó mucho. Cuando viví en Esquel, mi entrenador Rodrigo Peláez me dijo: Vos podés ser campeón olímpico.

“Terminé la secundaria y después solamente me dediqué a correr”

Proceso y trayectoria

A medida que pasó el tiempo mis marcas fueron mejorando. En el año 2016 pedí a mi entrenador si podía correr un maratón...No me dejó, me dijo que faltaba mucho...

R43- Llegó el 2019, año clave...

- Preparamos el maratón y Rodrigo Peláez me dijo que busquemos la marca para los juegos olímpicos: 2.12.30. En Argentina no se corrían esas marcas, se venían corriendo en 2.15.

Nos propusimos esa idea, hicimos una buena preparación y no salió. La marca se fue a 2.15, era mi debut y no sabía nada de maratones.

"Estaba super contento, muy feliz. Quedé a poco tiempo pero sabía que si seguía entrenando lo iba a conseguir”

En Buenos Aires pude hacer una buena carrera, 2.12.21 . En Valencia conseguí la marca por cinco segundos a favor.

Para el maratón hay que vivir, es pensar 24/7 en descansar las horas suficientes, alimentarse bien, hacer un volumen de kilometraje alto. Todo el tiempo pensás en el maratón…

Creo que el maratón es más difícil, estas pendiente siempre de que tenés que dormir temprano porque al otro día hay que hacer 30 km en 2 horas cinco, después hay que elongar, comer sano para recuperar y a la tarde toca entrenar de nuevo.

Si preparas 100 mil metros o 5 mil metros no es tanto volumen semanal, lo veo más sencillo.

R43- ¿Qué sensaciones se te pasan por la cabeza antes de largar una carrera?



- Antes de largar trato de estar tranquilo, no me pongo presiones y no me pongo nervioso. Confío en el entrenamiento que hice.

Si no estoy muy bien preparado, prefiero no correr la carrera… sé mis puntos y si voy a sufrir, prefiero no correrlo.

“Me siento preparado y motivado para correr esa carrera”

Trato de estar tranquilo. Ahora con los juegos olímpicos trato de tomarlo con calma, la preparación es clave. El día de la competencia es el día del examen, lo más difícil es lo anterior.



“Cuando las cosas salen, notas que el trabajo que hiciste dio su resultado”

Respecto a mis sentimientos cuando llego, recuerdo cuando hice la marca en Valencia llegué con malas palabras, pero es lo que me salió, estaba a los gritos, eufórico, después llega la emoción.

R43- ¿Cómo es tu preparación para los juegos olímpicos de Tokio?



- El primero o cinco de julio voy a México para hacer la última parte de la preparación, entrenaremos con el grupo de Rodolfo Gómez. Si bien no clasificaron, hicieron marcas parecidas. Han quedado por veinte segundos, en México se corre muy fuerte. Me van a ayudar en mis entrenamientos y estará muy bueno, vamos a ir por el tema de la altura y el clima. Allá habrá calor.

El factor clima y factor circuito influyen mucho: Corrí en La Pampa hace un tiempo atrás, mi idea era bajar la marca, no lo conseguí y atribuyo un poco la culpa a la lluvia. Me sentía en condiciones de correr por debajo de la hora cuatro y no lo pude hacer, fue igualmente récord de circuito pero no conseguí la marca en su momento.

“Como sea igual hay que hacerlo, a pesar del clima. Trataremos de que en México haga calor”

R43- ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que buscan ser deportistas de alto rendimiento como vos?

-Si tienen ganas, van a lograr lo que se proponen. Pasa en la vida en sí, una persona que quiere estudiar por ejemplo va a tener muchos obstáculos, pero hay que pasarlos y después se hace todo más fácil

Como principio hay que empezar, y cuando comienza van viendo como surgen las cosas.

"Les diría que la peleen, nada es fácil en la vida. Tiene un sabor mucho más lindo si hay muchos obstáculos y hay que pasarlos"

Luchen por sus sueños, si uno puede, todos podemos. Hay que meterle para adelante.

Con 25 años, y el gran esfuerzo que realizó durante todo este tiempo, Muñoz cumplirá con su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, y escribirá un capítulo más de su historia de superación.