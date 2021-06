A pocos días del inicio de la temporada de invierno, Nicolás Herrera estuvo presente en Firma y Aclaración con Ricardo Bustos para hablar de las expectativas y trabajos que se han realizado en el cerro de cara a los próximos meses.

"En 2019 firmamos en mayo, tomamos posesión en junio y abrimos en julio. Pusimos en marcha el cerro en 25 años. Este año tenemos la confitería que es el parador de montaña más moderno de la Argentina. Son 600 metros cuadrados que se construyeron en 135 días. Se terminó en 2019, la idea era cerrar esa temporada con el parador pero no se pudo. Ahora estamos listos para este año", expresó el responsable de Vía Bariloche, empresa que tiene la posesión del cerro.

"Apuntamos al primero de julio. Es nuestro objetivo, tiene que estar en condiciones para abrir. Estamos con os últimos detalles como armado de pistas y ultimas cuestiones. Los medios de elevación se terminaron. Estaremos para abrir el primero de julio".

Sobre los trabajos realizados, Herrera comentó: "Se hizo un mantenimiento de los medios de elevación y un ensayo del 100%, se hizo un recambio de cables de alimentación y muchas tareas de mantenimiento en media tensión. También se terminó el estacionamiento que duplica la capacidad de autos. Se hizo en tiempo récord. Por una cuestión de asentamiento de suelo tuvimos que esperar dos años. La gente va a ver un cerro mejorado, prolijo, se pintaron los edificios. El turista y el residente van a ver un cerro que se va modernizando y mejorando. Es mucho trabajo, pero apuntamos año a año a mejorar".

Además, es importante posicionar el cerro a nivel nacional: "Nuestra campaña de difusión a nivel nacional de La Hoya es histórica. Tenemos presencia en todos los medios masivos: TN, INFOBAE, LA Nación, Clarín, Canal 9. En otros hay publicidad de La Hoya. Estamos trabajando porque corremos de atrás, la gente tiene que venir y muchos no conocen La Hoya, no saben que en Chubut hay un centro de esquí, una ciudad con aeropuerto. El flexi pass de Catedral se puede usar en La Hoya. Hoy hacer predicciones de números es complejo, apostamos al movimiento interno. La gente elige moverse cerca y alojamientos como en Esquel y Trevelin. En La Hoya no hay aglomeraciones de gente y nos dicen que el esquí es muy bajo el riesgo de contagio porque el esquiador está tapado y no es de contacto. Tomaremos reparos en los lugares cerrados. Son restricciones como en cualquier comercio", expresó Herrera.

Además, sobre la relación con los prestadores turísticos indicó: "Desde que llegamos tuvimos contacto con la cámara de comercio y de prestadores turísticos. Somos un eslabón más en la cadena. Necesitamos del resto, que se alineen en servicios, tarifas. Apostamos a ser un centro de esquí competitivo en las tarifas. No sirve tener un pase de esquí barato si el alojamiento o la comida es cara. El 80% del gasto diario de un esquiador queda en Esquel y un 20% en el cerro. El esquiador tiene que dormir, comer, viajar, comprar. Hay que estar alineados porque queremos ser competitivos".

"Son todos empleados de la empresa, son mayormente de Esquel salvo algún puesto específico. Casi todos fueron contratados por CORFO porque se toma gente con experiencia. Es gente joven que se está formando y capacitando. Traemos profesionales de Bariloche para capacitar a los empleados que son los futuros referentes del cerro", añadió con respecto a las personas contratadas para trabajar.

"Desde que estamos no pudimos tener una temporada normal. En 2019 recibimos el cerro 25 días antes, en 2020 no hubo temporada y ahora venimos con este contexto que trae incertidumbres. La única certeza es que estamos trabajando para abrir y tener una buena temporada invernal".

"Todo lo que es mantenimiento y seguridad se compró nuevo. Se compraron redes nuevas. Es lo más importante, la seguridad y confort de los visitantes", concluyó.