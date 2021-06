En el 2013 el gobierno de la provincia de Chubut daba cuenta de la gran obra que sería el Centro de Encuentro de Esquel. La inversión comprometida era de 55 millones y las prestaciones que traería el lugar eran auspiciosas, principalmente para los vecinos del sector donde se desarrollaba el proyecto.

Con el Centro de Encuentro se prometía valorizar y llevar a los barrios la cultura y el deporte con la calidad edilicia que merece una población en expansión y alejada del centro de la ciudad. En el 2014 comenzó la construcción de la obra que debía estar lista para el 2015, comprendía una pileta semiolímpica, un skate park, biblioteca y un cine teatro.

En total eran diez Centros de Encuentro en la provincia: el de Esquel, cuatro en Comodoro Rivadavia, dos en Trelew, dos en Puerto Madryn y uno en Rawson.

En el Centro de Encuentro de Esquel nunca cumplió las funciones para las que estaba previsto. Aunque el lugar se utilizó por la Universidad del Chubut, siempre la problemática fue el gas. Tampoco se terminaron los de Trelew, ni dos de Comodoro Rivadavia ni el de Rawson. Millones de pesos gastados en obras inconclusas de importante impacto social. Para reactivar o rescatar lo hecho, se necesita otra nueva inversión.

En Esquel, otra vez un privado tomó la iniciativa que no ha tenido el Estado: el Club Independiente Deportivo ha estado haciendo múltiples gestiones para hacerse cargo del natatorio del Centro, luego de confirmar que la Municipalidad no tenía intenciones de hacerlo, algo que no sorprende si se tiene en cuenta que ni siquiera pueden poner en marcha la pileta municipal luego de dar fechas tentativas para su reinicio en varias ocasiones y, en definitiva, sin adjudicar los fondos que necesita la obra.

Ante que siga deteriorándose el lugar, y tal como se ha planteado desde el Club es necesario que este espacio se ponga en funcionamiento por su importancia para el deporte de Esquel.

También debe tenerse en cuenta la propuesta de los vecinos que plantean que el barrio debe tener actividades comunitarias en el Centro. El objetivo inclusivo que dio lugar a esta inversión no debe perderse, al contrario, ampliarse, pensando en el contexto actual y la situación de inexistencia del trasporte local.

El gran espacio cubierto del lugar puede ser aprovechado por el barrio donde está enclavado el Centro por ejemplo, muchos de sus vecinos tienen dificultades de conectividad; ese sería un servicio que podría gestionar el Estado local como base de proyectos educativos y de alcance social.

Si bien el intendente ha manifestado que desde el Municipio va a garantizar que el lugar cuente con calefacción y se administre el auditorio del Centro por la Secretaría el Cultura, lo cierto es que todo ello necesita inversión.

Las expectativas, nuevamente, de muchos vecinos de Esquel están puestas en este lugar, por lo que, más que buenas intenciones esperan resultados; ver para creer, menos promesas y acciones andando y sobre todo, inclusión y beneficios para aquellos que se les prometió y nunca tuvieron (más allá que se gastó mucho dinero público) una instalación que iba a cambiar para bien la realidad de los barrios del entorno de este Centro.

CHISTE DE YAPA

Entra un tipo a una peluquería y le dice al peluquero:

- Quiero que me haga un corte de pelo de la siguiente forma: del lado derecho, me deja el pelo a la mitad de la oreja. Del lado izquierdo, me recorta bastante para que se me vea la oreja completa. En la nuca, me hace varias entradas. En la parte de arriba, me corta mucho pelo para que se me note bien el cuero cabelludo. Y en la parte de la frente, me deja un mechón de cabello que me llegue hasta la nariz; Lo suficientemente largo como para que me pueda hacer unas bonitas trenzas.

- Ése es un corte de pelo muy raro. ¡Es imposible! No se lo puedo hacer…

-¿¿Cómo qué no?? ¡Si eso es lo que me hizo la última vez que vine aquí!