Por Bárbara Alonso

Son prendas versátiles, fácil de llevar en cualquier situación y adaptadas a esta nueva normalidad.

Esta tendencia tendrá éxito en nuestros outfits si la combinamos con otros estilos, Y sin dudas llegó para quedarse!

El comfy style llego para quedarse, llevar ropa de casa a la calle es todo un éxito.

El look comfy se destaca por la versatilidad que tiene y para que esto sea así, los accesorios entran en escena.

Carteras , riñoneras, collares e incluso los zapatos. Juega mucho con todos estos elementos, y verás cómo tu look comfy será más formal o informal.

Comfy Monocromático

Ir vestida con prendas de la misma gama cromática y lucir un total look de un solo color es tendencia de por sí.

Ahora a aplicarlo a tu look comfy.

Lo mejor es que estarás súper cómoda. Y por otro, te será súper fácil lograr un look estiloso y favorecedor para cualquier figura.

Para darle el toque final a tu look agrégale un accesorio de otro color.

Rompe con los esquemas

Mezclar pantalones jogger y un blaze o tapado, puede parecer al principio que no tiene mucho que ver, y que la combinación es un desastre.

Nada más lejos de la realidad: es una gran apuesta para verte elegante a la vez que vas completamente cómoda.

atrévete a experimentar con la moda, las prendas, los estilos.

Si queres llevar un look comfy, no puede faltarte unos pantalones jogger o pantalones holgados. Son la prenda más in de esta temporada.