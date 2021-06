Otras 347 personas murieron y 16.415 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 81.214 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.955.439 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.







De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 14.281.395, de los cuales 11.246.240 recibieron una dosis y 3.035.155 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 17.858.490.



De los 3.955.439 contagiados, el 89,21 % (3.529.033) recibió el alta y 345.192 son casos confirmados activos.













PANORAMA NACIONAL



En este contexto, un vuelo de Aerolíneas Argentinas saldrá mañana hacia Moscú para traer el primer lote del principio activo de la vacuna Sputnik V con el objeto de comenzar a ser producida en el país, así como nueva una partida de dosis de los componentes 1 y 2 del medicamento contra el coronavirus.



Esas dosis reforzarán, junto a las llegadas durante la semana anterior, el Plan de Vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno Nacional.



El Gobierno nacional informó que "esta madrugada partirá hacia Moscú un vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción en el país".



Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en busca de inmunizaciones contra la Covid-19, y el primero que traerá el principio activo para que pueda comenzar a producirse la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en el Laboratorio Richmond de la Argentina.



Esta firma farmacéutica, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional en todo el país y ampliar su acceso en América Latina.



"Empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en la Argentina la Sputnik V", celebró el presidente Alberto Fernández el viernes último en una videoconferencia con su par ruso, Vladimir Putin.



Hasta ahora la Argentina ya recibió 18.450.150 dosis de vacunas: 8.933.895 Sputnik V (7.793.735 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo Covax y 2.992.200 AstraZeneca-Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.



PANORAMA MUNDIAL



En el plano regional, el gobierno de Perú interrumpióla vacunación contra el coronavirus debido al desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.



"No habrá vacunación contra Covid-19 en Perú este domingo en el marco de la jornada electoral de segunda vuelta", informó la presidenta del Consejo de ministros, Violeta Bermúdez, consignó la prensa local.



En tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), destinado a más de 15,1 millones de personas afectadas por la crisis del coronavirus.



El IFE Universal, que será entregado a más de 15,1 de los 19 millones de habitantes del país, comprende bonos cuyo monto variará según el número de miembros de la familia.



En Europa, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, informó que la variante Delta del coronavirus, registrada por primera vez en India, se transmite un 40% más que la variante Alfa, hasta hace poco dominante en Reino Unido.



El funcionario británico admitió a la cadena BBC que esta situación podría llevar a postergar el levantamiento total de las restricciones, previsto para el 21 de este mes, según la agencia Europa Press.



Para fines de junio, alrededor de tres quintas partes de los adultos estarán completamente vacunados, añadió Hancock, frente al 52% actualmente.



Por su parte, las autoridades sanitarias de Israel informaron que en las últimas 24 horas no se registró ningún caso local de Covid en



el país, mientras la campaña de vacunación avanza a pasos agigantados y abre paso a los adolescentes.



Según las autoridades, apenas los cuatro contagios de la Covid-19 reportados el sábado fueron de personas que contrajeron la enfermedad en el exterior, según el diario Times of Israel.



Hasta este domingo, Israel presentaba 230 casos autóctonos activos.