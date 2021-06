En una nueva entrega de Firma y Aclaración con la conducción de Ricardo Bustos, la Profesora Lidia Angelucci, estuvo presente para hablar sobre la biodescodificacion.

En un principio, comentó que los nombres nos condicionan porque tiene una carga potencial. Los nombres hay que decodificarlos para que emocionalmente no los padezcan y explicó que la biodescodificación es la sanación a través de las emociones.

"Una persona que viene con angustia por algo, si no sabe a qué se debe, con la biodescodificacion buscamos en qué momento de su existencia ella o su madre o su abuela ancló esa emoción"

Sobre las personas, aclaró que "somos un plantel experimental de emociones, tenemos que transmutarlas. Desde la terapia trabajamos la anclación de esa emoción que luego se puede replicar".

"Cuando vivimos una angustia podemos transformarla en algo creativo y hacerle bien a otra personas. Hay cosas que no podemos superar, pero si podemos soportar"

¿Para qué más sirve la biodescodificación?

"Nos ayuda a transitar la vida de una manera más sana"

Su historia

"Llegué a Esquel hace 34 años y experimenté el Reiki y otras cosas. Pero sentía que me faltaba algo más, entonces el universo conspiró y apareció en mi vida la biodescodificación.No se trata de un trabajo, sino que es una misión. Cuando algo que hacemos es bueno para otros, también es buena para mi.

"Hacemos una distinción entre la mente y la conciencia. Es importante pensar menos, y sentir más, por eso en nuestros ejercicios trabajamos con los ojos cerrados"

Cuando uno vive con miedo, vibra en una frecuencia muy baja. El polo contrario es el amor, pero no sólo el vínculo de pareja, sino el amor para hacer las cosas cotidianas.

El trabajo y las energías

Cuando uno "trabaja" y por eso no necesita paga, aunque la tenga, eso es pasión. Muchas veces en mi vida trabajé porque necesitaba el sustento. En este momento de mi vida, hay cosas que yo no haría más, por más que me pongan la plata encima.

"Sé que el universo, de otra forma, va a conspirar y va a hacer que yo haga lo que tenga que hacer y voy a recibir la paga por eso"

Llámalo energía, dios, buda... lo que sea.

Consejos para la gente que está atravesada por el Covid

"Hay gente que tiene miedo de vivir porque no tiene proyectos. ¿Qué te gusta hacer? : no puede ser que no te guste hacer nada, algo te gusta hacer"

Podés hacer lo que a vos te gusta hacer realmente, y estoy creída y convencida de que el universo te lo dirá.

Ejemplo: Una vez vino una chica a una entrevista de bio, porque a su hermana le había ido muy bien. ¿A qué viniste? le pregunto, y le dije que tenemos que hacer un trabajo. Ella me contó que un momento de la charla cerró los ojos y comenzaron a trabajar en bio.

Cerró los ojos, empezamos a trabajar y le digo: ¿hay algo que tenés en tu interior?

La consciencia quiere sanarse. Cerró sus ojos, se puso a llorar porque su mamá a los 16 años la hizo abortar y ella no quería. Arrastró esto durante toda su vida.

"Todo lo que acumuló: broncas, ira, odio, diabetes. Lo fue arrastrando en todas sus emociones"

Biodescodificacion es "desaprender las emociones que nos obstaculizan. No puedo ayudar a nadie si primero no me ayudé a mi y no me sané".

Hay un ejemplo que me encanta:

Pregunta básica: ¿Sos feliz?

Hay personas que te dicen y...

¿Qué harías para ser feliz?

Seguí tu camino, cambiá.

"Todo lo que está pasando, es creación de todas las consciencias". Antes de nacer, en algún lugar hay una junta cármica, como si fuera una mesa examinadora. Están todas las posibilidades, hacen todo un estudio estratégico, para ver cuál será el mejor lugar donde aprenderías eso.

"Hay sociedades pobres, familias ricas, familias abundantes"

En este sentido, Angelucci expresó: "Hay personas en las que todas familias tuvieron cáncer y murieron de eso, y en otras familias no. El cáncer tiene que ver con los resentimientos, personas muy resentidas, rebuscadas, críticas, que le encuentran la quinta pata al gato. Lo que se hereda no es lo físico, es lo emocional, que produce lo físico".

Y destacó que "los patrones emocionales se pueden romper y sanar", y reflexionó "podés tener millones de dólares, y ser una persona carente, ¿Qué es el billete?, es papel. Pero representa energía".

¿Qué tiene que hacer una persona que le interesa la biodescodificación para sanarse?

La Profesora Angelucci indicó que es necesario recurrir "al mejor para sanar, ir adentro de uno mismo. Todo empieza adentro, nada afuera. Uno se encuentra con todas las oscuridades y miserias de uno, pero si querés sanar y expenderse".