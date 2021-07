El Jefe de Infantería de la Policía del Chubut, Crio. Javier Lefipán, dio explicaciones sobre el video viralizado de los aspirantes y el cántico que generó polémica.

"He visto que somos noticias a nivel nacional por una canción en nuestro trote comando. Gente que poco entiende ha atacado a funcionarios y jefes policiales que nada tienen que ver, porque el video es mío. Está en mi celular particular porque yo mismo lo filmé y di la orden de que se suba a las redes sociales", expresó el jefe de Infantería.

Además, el Comisario manifestó: "A aquellos que nos atacan, quiero contarles que mi primer curso lo hice en el 2004 y canté un sinnúmero de canciones. Canciones que en un momento de incertidumbre, temor y tristeza no hacen más que levantar el espíritu y fortalecer el grupo. Y lo más importante, nos hace pensar en las personas que amamos, ya que no hay nada que haga trabajar más el cerebro que el mismísimo silencio. En momentos de exigencias físicas y mentales, cuando el físico empieza a decaer, es la mente que nos mantiene firmes para seguir y alcanzar las metas".

Por otra parte, Lefipán agregó: "Durante el curso, cantamos un centenar de canciones. No me sorprendería que próximamente nos critiquen porque cantamos una canción sobre las Islas Malvinas, donde manifestamos en una marcha comando que recuperaríamos las Malvinas. No va a faltar quien diga que es una falta de respeto a los veteranos de guerra y a los caídos. También me gustaría contarles, que tenemos un profundo respeto por los veteranos. Desde que estoy en infantería somos los encargados de rendirles homenaje. Tampoco deben saber que el respeto y el cariño que les tenemos hace que ellos depositen su confianza dejando su armamento y equipo en nuestra humilde base".

Sobre el final del discurso, el Comisario lamentó: "Me duele que poco se diga del esfuerzo que han soportado estos chicos, estos policías en un curso durísimo. Duele porque jamás vi que nadie ponga tanto énfasis cuando a nosotros nos insultan, nos escupen, nos apedrean, nos tiran bombas de estruendo y amenazan a nuestros hijos en persona, delante de nuestras caras. Caerán los que digan que para eso estamos, pero si no lo saben somos humanos. También sufrimos y tenemos sentimientos. Tenemos familias que ruegan a Dios que volvamos sanos a nuestras casas.

Ahora nos juzgan por un cántico y simplemente es una canción de las miles que hay de acceso en internet. Aquellos que nos critican, sepan que tenemos bien marcados nuestros principios. "Sepan que nos manejamos con un apego estricto a la ley, constitución, leyes y reglamentos, siempre presentes a la hora de operar".