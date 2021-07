El Horcón: Escaso trabajo y poca política

No es noticia que la generación y mantenimiento de las fuentes laborales pasa por una de las peores crisis en Argentina. En Esquel, ya hace muchos años que los comercios que cierran superan con creces a los que abren.

Lamentablemente las condiciones que han llevado a esta situación, si bien se han agravado por la pandemia, acumulan décadas de reclamos no escuchados, de insensibilidad política y de desaliento a la inversión unido al nulo apoyo a muchos que no pueden seguir y desde el Estado no se acompañan con los paliativos que pueden aportar y lo que es peor, en ocasiones, el propio Estado con su accionar es parte del declive de pequeñas y medianas empresas.

No hay que olvidar que desde épocas no tan lejanas como en la primera y segunda gestión de Das Neves -en la cual había una importante inversión en obra pública y una notable movilidad en la provincia- ya las Pymes daban cuenta que necesitaban una reforma impositiva para ser rentables, se pedía gestión para apoyar la iniciativa del pequeño y mediano emprendedor. No solo no hubo respuesta favorable, sino que las condiciones se fueron empeorando y ningún gobierno trató de escuchar y actuar para que no suceda lo que hoy tenemos: abrumador desempleo y falta de incentivos para crear trabajo. A este escenario hoy lo acompaña una inflación creciente que incorpora una problemática también en ascenso: aún con trabajo en blanco, el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

En nuestra ciudad, esta semana, el intendente convocó a su gabinete para analizar la situación del empleo en la localidad. Qué bueno que comience a trabajar -en conjunto- toda su planta política. También, imaginamos que se incorporen a esta mesa de ideas las que tiene el ámbito privado; que ya se ha acercado sin mucho éxito en cuanto a ser escuchados y lo está volviendo a hacer.

Por otra parte, en Esquel hay un divorcio entre la propuesta educativa y la demanda real de empleo. Se necesita un estudio que dé cuenta de cuáles son los recursos que podemos desarrollar y no quede solo en el ámbito académico; en base a ello, se debe diseñar una oferta educativa que sea la adecuada para permitir la inclusión del graduado de oficios o carreras universitarias, en el mundo laboral de la ciudad y la zona.

Estas problemáticas tendrían solución si hubiera real voluntad política de trabajar en conjunto desde todos los poderes del estado para gestionar una salida al desempleo que también tiene una base muy importante en la educación. La falta de idoneidad para dirigir ministerios, secretarias y direcciones de indiscutible importancia para el desarrollo humano y productivo, traen consigo, como es el caso, el efecto contrario: una regresión y escasas oportunidades marcadas por la pobreza, el abandono escolar y las pocas garantías de éxito para emprender o invertir.

