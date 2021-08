Desde la Municipalidad, estuvimos con las familias que buscaban solucionar sus problemas habitacionales en el Barrio Lennart Englund, a través de un intento de toma.

Cabe mencionar que el hecho se registró el pasado domingo a la vera del Arroyo Esquel, en Costanera y Gobernador Galina.

A raíz de lo sucedido, este lunes, en el transcurrir de la mañana, las familias en cuestión fueron atendidas en el municipio para tratar la situación.

Rubén, vecino de la zona que vive ahí hace más de 4 años, comentó que en el día de hoy fueron recibidos personal de la Secretaria de Gobierno.

En principio, sostuvo que se apersonó ayer en la toma para "hacerles el aguante a los demás", porque debía hacer un reclamo personal.

"Nos dijeron que tenía que tener tres años de residencia para tener luz. Hace casi cuatro años estoy en Esquel y sigo sin los servicios de luz y gas", comenzó explicando sobre la situación en la que se encuentra.

Por otra parte, explicó que "tierras fiscales no nos entregó el papel en puerta que tuvo el beneficio el barrio Badén. Tanto yo como otro vecino, necesitamos algunas cosas en nuestra vivienda, por eso fuimos a dar apoyo", expresó sobre su presencia en el intento de toma.

Sobre el sector donde intentaron tomar, sostuvo que la cancha está abandonada. Cruza la calle Costanera por ahí, no es cancha, para eso tenés que cortar la calle", remarcó.

En relación a las personas que opinaron sobre lo sucedido, aseveró que "hay gente que opinó y denunció, pero hay muchos que duermen calentitos, tienen trabajo y pasan buen bienestar. Hay otras personas que viven en condiciones que no se las imaginan".

"Tenés que gastarte lo poco en un alquiler, que sale muy caro. Ni hablar si tenés hijos o mascotas", destacó.

Además indicó que desde la Municipalidad le respondieron que esta semana tendrán respuestas. "Caso contrario convocaremos a los medios para lograr algo", reiteró Rubén.

También habló sobre cómo llegó a Esquel, ya que viene desde Buenos Aires.

"Vine hace 10 años a trabajar. Fui parrillero en "La Barra"; después volví a Buenos Aires, y como me gustó Esquel tuve la oportunidad de volver"

En ese marco, sostuvo que en Esquel "te ponen trabas porque sos de Buenos Aires, cuando acá no tenés una empresa, no hay fábrica de zapatillas y de indumentaria... ¿De dónde viene todo? de Buenos Aires", expresó.

"Mucha gente vende ropa y calzados que compra en Buenos Aires. Si tenés una desgracia o una criatura para trasladar, ¿a dónde va? a Buenos Aires., asique cuando opinas tenés que hacerlo conscientemente"

Asimismo, comentó que tiene un comedor solidario en el Barrio y le dan de comer a más de 100 personas, hacen ropero solidario y ayuda social.

"Lucho por los servicios para poder seguir brindando lo que hacemos"

Facundo es otro vecino que estuvo presente y explicó que vive con su pareja, quien espera un bebé. Su situación es complicada debido a que no pueden pagar el alquiler.

"Encontramos ese espacio y decidimos tomarlo. Hace rato no se la da uso y se está tomando todo", recalcó.

En ese contexto, advirtió que hace un tiempo ocurrió un hecho similar.

"La vez pasada agarré un lugar para hacerme una casita y fue un hombre que dijo ser el dueño, pero al parecer tiene conocidos adentro. Yo no soy de pelear, asique decidí retirarme"

En el lugar, comentó que "ya han cerrado varios terrenos, y nosotros, al no tener conocidos y no tener poder no nos dieron importancia. Hay gente que tiene trabajo en blanco, casa y agarró un lugar al lado del río", aseguró.

"Emparejan un terreno, lo cierran y no les dicen nada"

Por último, manifestó que fue pacífico cuando llegó la policía, pero la única respuesta que le dan es que debe hacer los papeles como todos. Según el vecino, "la única forma es ir, cerrar algo y hacerte una casita".

Sobre el trabajo, dijo que vive de changas en construcción y que con el invierno la situación se complicó.

"La verdad es que hago reclamos para sumarme con mis compañeros y tener una casa el día de mañana. Queremos progresar y ayudarnos entre todos", concluyó Facundo.