La polémica sobre decidir qué ciudad quiere ser Esquel y a donde apuntar las acciones políticas para generar trabajo y desarrollo local, debe ser uno de los ejes que hoy estén presentes en la campaña para las próximas elecciones, habida cuenta de que desde la zona se pondera que haya un candidato de la cordillera representándonos en el Senado de la Nación.

Definitivamente el viejo anhelo que el turismo sea el motor impulsor de la economía local siempre ha quedado en las buenas intenciones y, hasta la fecha, no es una política del Estado Municipal de la actual gestión, ni mucho menos se están acordando pautas que determinen una proyección a mediano plazo que permita crecer en ese sentido.

Nos referiremos, en esta columna, a un solo ítem, imprescindible para la industria turística, pero también para cualquier desarrollo de una ciudad: la conectividad.

Sin conectividad no hay desarrollo y sin gestión no hay conectividad

La conectividad es un eje indiscutible de cualquier destino turístico y productivo, especialmente la aérea, teniendo en cuenta las características de lejanía de Esquel. En torno a esta falencia nuestra localidad y región está preñada de gestiones infructuosas y de incertidumbre en cuanto a las frecuencias de vuelos, los altos costos de los mismos y el monopolio de Aerolíneas Argentinas, de ahí que no se entiende la pasividad y la falta de gestión para promocionar el vuelo donde LADE incluyó a nuestro destino luego de cinco años de ausencia.

Que LADE aterrizara en nuestra ciudad y que casi nadie lo supiera, de ninguna manera es solo responsabilidad de la línea aérea estatal. Desde el ejecutivo municipal poco y nada se hizo para aprovechar esta oportunidad. Ahora se dice que se reclamará en el Congreso para que se reponga el vuelo que fue suspendido por falta de demanda.

O sea, que ahora se empiece con el discurso donde se dice que se reclamará para reponer lo perdido, no es gran mérito, no debió perderse una frecuencia ganada, habida cuenta que nuestro intendente local y aspirante a senador, refriéndose al tema destacó la problemática de las distancias en la Patagonia y las rutas en mal estado y con ello la necesidad de líneas aéreas regionales más económicas, entonces si todos somos conscientes de las carencias, la importancia de la conectividad aérea -no solo para el turismo- ¿qué se hizo desde la localidad para difundir el vuelo que ya estaba funcionando? ¿le cabe solo a la aerolínea la responsabilidad por la poca demanda? Ello sin adentrarnos en el pésimo estado de las rutas terrestres que parece no tener remedio.

Definitivamente, hay que reclamar por más frecuencias aéreas, por el estado de las rutas, por la terminación del aeropuerto que al paso que vamos en esta gestión no será, pero también hay que hacerse cargo que las oportunidades están para aprovecharlas y que más que a LADE o cualquier otra línea aérea es a Esquel y la zona a quien más conviene estar conectados y solo con gestión, proyección y saber que se quiere para la ciudad, es que vamos a lograr crecer y generar trabajo y oportunidades, carencias hoy que dependen, en gran medida de acuerdos y garantías políticas y donde cada actor debe hacerse cargo de cuanto hace y cuanto mira para al lado adjudicando culpas ajenas.

CHISTECITO DE YAPA

Buenos días señores pasajeros les habla su comandante, en este exacto momento estamos a 9000 metros de altura y sobrevolando la ciudad de... OOOHHH DIOS MIOO!!!

Los pasajeros escuchan un grito pavoroso, seguido de un ruido infernal...

- ¡¡¡NOOOOOO!!!

- ¡¡¡Ostia, mierdaaaa, flackk, bruuuuummmmmm crackkkkkkk!!!

Y luego un silencio que se hace eterno....

Segundos después, el comandante vuelve a tomar el micrófono y riendo se disculpa:

Disculpen, señores pasajeros, tiré mi bandeja y mi taza de café se me cayó encima. No quieran saber cómo quedó la parte de adelante de mis pantalones...

Y uno de los pasajeros grita:

- ¡¡¡Maldito... Tendrías que ver cómo quedó la parte de atrás de los míos!!!...