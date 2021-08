La política de Chubut, necesita, con urgencia, renovar el lenguaje, hacerse cargo de la inercia que la atraviesa y, diccionario en mano, elaborar un relato que devenga en una guía para la recuperación de la provincia.

Hay que convencer, y no lo están haciendo los candidatos.

Por acá mostramos algunos ejemplos de frases que no expresan nada y de repetirlas, no seducen ni a quien las dice. Nos limitamos a señalarlas sin mencionar al candidato teniendo en cuenta que el contenido no varía mucho de un espacio a otro. Están tomadas al azar y cada una responde a un aspirante a diputado o senador de todos los espacios políticos que disputan un lugar en las PASO.

El turismo el gran tema para todos y uno de los ítems que debe marcar el rumbo chubutense de acuerdo a todas las fuerzas. Tiene entre sus mejores dichos el de “debemos generar más visitantes”, y si, como si fuera novedad… hace mucho lo sabemos.

Otra de las grandes ideas: "integrarse a la dinámica de una Argentina que va a crecer” o “aportar para generar soluciones conjuntas y políticas a mediano y largo plazo para nuestra región” o aquello de “hay que generar planes concretos a corto y mediano plazo para aliviar el bolsillo de los vecinos”. Más bien sin quitarle importancia al “corto y mediano plazo” habría que pensar que es ahora cuando el bolsillo no aguanta, Argentina está en plena recesión con todo lo que ello implica y nuestra región no tiene políticas de estado…y no es menor que también hoy la mayoría de los postulantes están en pleno ejercicio político o lo han estado más de una vez.

“Tenemos que volver a poner la mirada en la producción” esa es muy interesante porque se ve que se estaban en otra menos en lo que hace al desarrollo de cualquier país, región o ciudad. Sin producción ¿a dónde vamos? Aunque para ser justos, lo mismo se repite en los diferentes espacios “este país tiene que reorientarse a generar trabajo”, dijo otro candidato de otra fuerza política. ¡Menuda observación!

Las mejores vienen de la ética política y nada como “terminar con el doble discurso”, está muy bien acá el uso del lenguaje, porque no se excluye quien la dijo.

Están esas que sabemos hasta para ir al supermercado “sin plata no llegamos a ningún lado”.

O también tenemos un amplio muestrario de lo que no ha faltado a ninguno: la campaña hacia las catástrofes generadas por los otros. En esa gama hay algunas como la futurista: “Después de noviembre va a venir más saqueo, más contaminación, más precarización, más toma y pago de deuda”. No se salva nadie…

Y para cerrar este muestrario una que no deja de ser cierta: “La esperanza está en el empuje de los chubutenses”. Y sí, todo el crédito para el pensador-candidato de esta cita genial: son los chubutenses los que a pesar de la mala política, siguen apostando a esta provincia como un buen lugar para vivir y para ello se reinventan cada día convencidos que , al menos en este campaña, no hay mucho para diferenciar ni en discursos ni en proyectos, así que no queda otra que seguir “empujando” hasta que llegue la propuesta decidida a atraer, innovar y seducir con la esperanza de que, al votar, algo para mejor va a cambiar.

CHISTE DE YAPA

Un hombre tenía un loro y este se pasaba el día cantando y hablando, entonces al hombre se le ocurre meter al loro en la nevera para ver si así conseguía que se callase. Lo mete en la nevera y se escucha:

-Navidad , navidad dulce navidad....

Entonces el hombre lo agarra y lo mete al horno y el loro sigue cantando:

-Hawái , Bombay son dos paraísos...

El hombre, ya enfadado, piensa: pues lo mato a ver si así se calla de una vez; entonces agarra un cuchillo le corta el cuello y a los segundos aparece el espíritu del loro y empieza: -Devuélveme la vida que me la has quitado...