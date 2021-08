Gustavo Estefanía es padre del joven que fue detenido durante el fin de semana pasado en una fiesta clandestina.

En principio, realizó un descargo por Facebook donde denunció lo sucedido:

"Hoy me tocó como padre, ver y contar la versión de mi hijo Valentín Estefanía , quien participó de una reunión nocturna que fue desactivada por la policía en la madrugada de hoy, por lo cual no quitó responsabilidad de su infracción al las restricciones nocturnas, ni de capacidad, en reiteradas veces manifesté que no lo hicieran, puedo aceptar la multa o si tiene q realizar alguna tarea comunitaria . Lo que si no voy aceptar es el accionar policial de turno, que actuó en forma bruta y desmedida el uso de las fuerzas para reducir una persona, utilizando la violencia como forma de detención"...

Vídeo de la detención

Con respecto a este tema y en diálogo con Red43, Estefanía remarcó que hubo un inconveniente con Valentín, de 18 años, quien infringía la ley que rige por la pandemia.

En ese marco, sostuvo que "eso no quita que lo acontecido posteriormente lo acepte".

Es por esto que realizó un descargo en las redes y por esa situación "se produce mi malestar y enojo, cuando me enteré que fue agredido por la fuerza pública", aseguró Estefanía.

En relación a la charla que tuvo con su hijo, explicó que Valentín manifestó que tuvo un inconveniente con uno de los agentes, quien le pidió que suelte lo que tenía en la mano y lo empujó. Luego fue agarrado de la parte de atrás de su cuello.

"Forcejearon y terminaron en el piso, como se ve en el video, hasta que es esposado e introducido al patrullero", indicó.

Una vez dentro del patrullero, el chico de 18 años sostuvo que recibió una agresión verbal y psicológica, donde le manifiestan que adentro "va a ser peor".

"Me parece algo aterrador", expresó el padre.

Gustavo indicó que posteriormente fue trasladado a la Comisaría y uno de los agentes que se encontraba en el lugar lo golpeó en el estómago, pero Valentín no pudo reconocerlo.

Respecto al diálogo que tuvo con el oficial del turno, con quien habló un largo rato, le manifestó que después de recibir la información iba a ser lo que correspondía en Fiscalía.

"No es una cuestión de enojo, es por seguridad"

Por otra parte, desde la Comisaría, comentaron que realizarán las investigaciones internas.

"Mi hijo se encuentra bien por suerte, pero pasó una situación que se pudo haber evitado", concluyó Gustavo con respecto al estado de salud del hijo.