Con las expectativas de sumar votos en las elecciones generales que permitan mejorar el buen resultado obtenido en las PASO y consolidarse de esta forma, como el líder de Juntos por el Cambio en Chubut, Ignacio “Nacho” Torres hoy está celebrando la posibilidad de convertirse en el senador más joven del poder legislativo nacional y continuar con la carrera meteórica de saltos y saltos donde con solo dos años en Diputados, ningún cargo ejecutivo y la casi segura victoria en noviembre, ya muchos lo dan como candidato con posibilidades para las elecciones que tendrán lugar en dos años y con ello llegar a lo que sin vueltas admitió -mucho antes de esta campaña- como uno de sus anhelos: ser gobernador de la provincia del Chubut.

Pero ¿Cuáles son los proyectos principales presentados por el actual diputado candidato a senador?; Entre ellos está el que apunta a una ley para actualizar las multas a los barcos de bandera extranjera que pescan de manera ilegal en mar argentino, tema que se mediatizo por un tiempo y sigue igual sin resolverse, aunque -por ahora- poco se habla de ello. También es de su autoría un proyecto de ley para garantizar una distribución de los Aportes del Tesoro Nacional de manera transparente y equitativa y otro destinado a regular las criptomonedas en lo que sería la Ley de Criptoactivos. ¿Es mucho o poco? Tal vez, como está la política hoy día midiendo poder y con pocos resultados, para algunos alcanza y para otros ni siquiera hace falta pues con la inflación y la pobreza en alza, pocas chances tiene un oficialismo con disputas propias y sin relato creíble.

Para aprobar cualquier proyecto de su autoría, primero el diputado o senador debe construir las bases necesarias para obtener consensos o de lo contrario será un número más en cualquiera de las dos cámaras. Tampoco de nada sirve aprovechar el titulo mediático del momento o presentar un proyecto de circunstancia y luego no darle seguimiento al tema hasta que de vuelta se mediatice o simplemente se olvide sin resolverse.

En Chubut el PRO no ha perdido tiempo en aunar fuerzas vengan de donde vengan. En nuestra provincia, según Torres, en su espacio hoy hay de todo y todos y todas son bien recibidos siempre que se persiga la única meta común que no es ni un proyecto ni una política de estado: se trata que el oficialismo no tenga mayoría en ambas cámaras y esté obligado a llegar a consensos.

Este propósito no es menor, pero la labor legislativa no es solo levantar la mano a favor o en contra. Más en el delicado escenario que ha quedado luego de las PASO donde el presidente está teniendo las peores dificultades dentro de la propia fuerza que lo llevó al poder.

El poder dentro del poder está en una crisis mayor luego de las renuncias de varios funcionarios que responden al kirchnerismo y aunque ha generado rechazo en referentes y fuerzas políticas de diversa índole demanda ahora y después de las elecciones generales un afianzamiento de la oposición hacia un rol edificante y coherente apuntando a preservar la institucionalidad y la estabilidad del país.

Las labores de los próximos legisladores de Chubut deben de una vez apuntar a generar políticas de estado y a la par no perder de vista que representan a los chubutenses que necesitan que nuestra provincia y la Patagonia se tengan en cuenta desde las particularidades que distinguen a nuestra región. El PRO consiguió en estas PASO lo que no tuvo antes ni cuando se alió al radicalismo y se formó la alianza Cambiemos ¿es su techo o su despegue?

Tiempos convulsos, poca política, mucho entusiasmo, campañas “raras” y demasiadas ambiciones. Falta mucho hasta para las generales de noviembre, ni hablar del 2023.

