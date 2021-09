El tercer sábado de septiembre se celebra el día Mundial de las Playas. Está fecha mundial fue establecida en 1991 por la organización The Ocean Conservancy.

El objetivo es generar conciencia en la población acerca del problema de la contaminación de los ecosistemas marinos. Sin embargo, 30 años después, seguimos en deuda con nuestras playas.

Hace años que inmensas torres de basura se acumulan en nuestros océanos. Estamos tan familiarizados con ellas que hasta les pusimos un nombre de tour turístico: “Las Islas de Basura”.

Pero, nada tienen que ver con unas relajantes vacaciones en el paraíso. Es más, tienen hasta la potestad de destruir nuestras playas y lo que en ellas habita. Estás islas de basura están conformadas en su mayoría por residuos plásticos. Anualmente, hasta 12,7 millones de toneladas de plástico pasan a formar parte de nuestros océanos.

El 70% se va al fondo marino y el 15% se queda flotando. Si bien todavía no se comprende con exactitud cuál va a ser el impacto sobre la fauna marina a largo plazo como consecuencia del plástico, si sabemos que ya hay más de 700 especies que se encuentran amenazadas.

El principal peligro radica en la ingesta de micro residuos plásticos que pueden ser confundidos con alimento, o bien, en el riesgo de quedar atrapados en ellos. El primer registro de animales de la fauna marina afectados por el plástico es de 1966: 74 pichones de Albatros indigestados por consumo de plástico.

Estamos en 2021, y el problema no solo persiste, empeora. Sin embargo, no cuidar nuestros mares no solo implica la pérdida de diversidad. No cuidar nuestros mares también implica no cuidar nuestra economía. Nuestro país cuenta con casi 5000 km de costa y unos 4.800.000 km2 de mar.

Del Mar Argentino se obtienen productos para cosmética, insumos médicos, alimentos a través de la pesca, entre otros. Varias industrias se sostienen gracias a lo que extraemos de nuestras costas.

En 2019 las exportaciones de la industria pesquera argentina representaron un valor de 2100 millones de dólares. Cuando empecé a hacer la investigación para escribir la nota sobre “el día de las playas” me encontré con un montón de blogs de ambientalistas en internet.

Muchos mencionan el gran problema que representan los plásticos de usar y tirar como las botellitas de agua, las bombillas, el plato descartable que usamos para servir torta en los cumpleañitos, la bolsa del super… y la lista sigue.

La mayoría de estos blogs tiran un montón de ideas sobre cómo podemos volvernos consumidores conscientes. Al parecer, llevando nuestras bolsas de tela, rechazando el sorbete, lavando platos en lugar de usar descartables hacemos un montón por el medio ambiente.

Estoy de acuerdo. Y creo firmemente que sí, que es necesario que nos volvamos consumidores conscientes capaces de tomar decisiones de consumo sustentables. Pero no es suficiente.

No alcanza con que los consumidores - ciudadanos- hagamos nuestra parte. Las empresas tienen que proponerse seriamente - no solo por una cuestión de marketing y targeteo de públicos- producir de forma sustentable.

Los gobiernos tienen que buscar la forma de no solo exigir sino también promover un desarrollo económico sustentable. Poco antes de la llegada de la pandemia, Greta Thunberg sacudía la apertura de la cumbre mundial por el clima organizada por la ONU.

Frente a los distintos líderes mundiales, la joven de tan solo 16 años afirmaba: “nos están fallando. Pero los jóvenes de nuestra generación estamos empezando a entender su traición”.

Y creo que ahí, en lo que dijo Greta, es donde está la papa de la cuestión. Somos muchos los que ya nos despertamos. Ahora les toca a ustedes.

Por Rocío Paleari