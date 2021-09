Hace unos días el Dr. Daniel Manse, Juez de familia de la ciudad de Trelew, hizo lugar al amparo de un adolescente trans y SEROS deberá cubrir la totalidad de los gastos de la operación de cambio corporal.

En un fallo que podría considerarse histórico, el magistrado declaró inconstitucional el artículo 11 de la ley 26.743 que establece la necesidad de una autorización judicial, al entender que va en contra de los pactos de derechos humanos firmados por nuestro país.

Nos contactamos con la psicóloga especialista en sexología Carlina Bevacqua para conversar sobre sexualidad, género e identidad.

P: ¿De qué hablamos cuándo hablamos de sexualidad?

R: Creo que definir sexualidad es una tarea muy compleja. Porque su definición es compleja y muy variable. Tiene mucho que ver con el momento histórico, con lo cual podríamos decir que es una definición que va variando con el tiempo. En principio, se trata de una dimensión fundamental del ser humano. A mí particularmente me gusta resumir en que sexualidad es identidad, porque es parte de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos y de todo lo que nos constituye como ser humane.

Por supuesto, que dentro de la dimensión de la sexualidad hablamos de sexo biológico, de género, de identidad, de erotismo, de vínculos, de afectividad, de deseo, de creencias, de conductas. Y se construye a través de distintos factores biológicos, culturales, económicos, religiosos, psicológicos. Muchos de estos factores tienen que ver con el contexto. Entonces, también es una definición compleja, porque dependiendo del contexto en el que la persona esté, depende de cómo se exprese, construya, se estructure y se vivencie la sexualidad. Pero en definitiva, es algo imprescindible, algo que forma parte desde que nacemos y hasta que nos morimos. Por eso, siento que la palabra identidad refleja bastante de toda esta definición de sexualidad.

P: ¿Qué es el género? ¿Es lo mismo que el sexo?

R: El género es el significado social construido alrededor de la diferencia entre los sexos, a partir del cual se establecen un conjunto de valores, significados, estereotipos, características, actitudes, papeles, roles, etc.

Cuando hablamos de sexo nos referimos al conjunto de características biológicas de las personas. Entonces género no es lo mismo que sexo.

P: ¿El género se elige?

R: En nuestra sociedad nos asignan un género al nacer, dependiendo de nuestro sexo biológico, nos lo imponen. Pero tener pene o tener vulva y vagina no nos hace ser mujeres u hombres, esas son características socioculturales, que deberíamos poder elegir libremente. Hoy podemos elegir cambiar de género y hasta incluso eliminarlo del DNI, sin embargo y lamentablemente la estigmatización, las dificultades burocráticas, la discriminación y la desigualdad de derechos siguen existiendo.

P: ¿Qué es la transexualidad? ¿Siempre es necesario operarse?

R: El término transexual describe a una persona cuya identidad de género no corresponde al sexo biológico que le asignaron al nacer y decidió cambiar su cuerpo mediante hormonizaciones y/o intervenciones quirúrgicas.

Hoy se utiliza mayormente el término Transgénero, y quizás la principal diferencia radica en que no necesariamente esa persona transito una operación para cambiar su sexo o partes de su cuerpo.

No es necesario operarse, eso es una elección. Una persona puede sentirse identificada con otro género pero eso no implica que deba modificar nada de su cuerpo. Pero si lo desea, entonces sí, y se le debe proveer todo lo que necesario para que eso se cumpla, con los cuidados y la atención médica pertinente.

P: ¿Y la orientación sexual? ¿Es una sola? ¿Se elige?

R: La Orientación Sexual se refiere a lo que nos atrae sexualmente. Es la organización específica del erotismo, del vínculo emocional de una persona en relación al género de la pareja o parejas.

No siempre es una sola, puede ser lo que uno quiera y sienta. Por ejemplo, si yo soy mujer me pueden gustar las mujeres y también los hombres, o solo las mujeres o solo los hombres, o personas que se identifiquen como no binarias (ni como hombres ni como mujeres), y la lista es tan extensa como personas existen.

La Orientación Sexual se elige y fluctúa, cambia. Es un espectro. Solo que es difícil realmente experimentarlo porque estuvo y está muy sancionado socialmente. Entonces elegimos de una vez y para siempre, porque quizás tampoco tuvimos la oportunidad de experimentar y probar otras cosas.

P:Si querés agregar algo…

R: Agregaría, como pequeña reflexión, que habitar libremente la sexualidad es un derecho.