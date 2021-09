Entre “gallos y medianoche” nace un nuevo partido político

Sin dudas hay vecinos que la están pasando muy mal y la falta de trabajo en Esquel ha hecho que muchos no encuentren salida para solventar sus necesidades básicas y es plausible que desde la municipalidad se busque una solución para aquellos que les falta hasta comida.



De hecho, se ha llegado a acuerdos con Camuzzi Gas del Sur y todavía se buscan consensos con la Cooperativa 16 de Octubre para ayudar a un grupo de familias que necesitan la intervención del Estado sean parte o no de los “Vecinos en Emergencia” a quienes dice representar “desinteresadamente y sin fines políticos” el exvecinalista Tomás Pinto.



Ya encaminada la intervención estatal para buscar acuerdos que alivien las deudas por servicios a estas familias esquelenses, Pinto sigue trabajando para generar lo que, sin dudas, es un nuevo espacio político que pretende abarcar todo tema posible sea emergente o no, generando con ello impacto y visibilidad mediática desde una pretendida posición filantrópica de difícil credibilidad.



Nuevamente pide el uso de la Banca del Vecino queriendo dar un barniz de emergencia a lo que no es; el paso del cementerio a la órbita municipal puede ser discutible o no, pero no es emergencia, ni es parte del contexto de crisis que aqueja la ciudad.



Otra cosa sería que presentara un proyecto encaminado a generar trabajo que es, en fin, la raíz de la emergencia que dice preocuparle. En ese caso, una acción concreta con ese objetivo es una mejor vía -al menos más creíble y congruente- para lo que sin dudas es su construcción política con vista a posicionarse para una posible candidatura dentro de dos años, cuando se elijan nuevas autoridades municipales.



Tal vez en el afán de crear un nuevo foco mediático y de conflicto Pinto olvide que los costos -para los vecinos- de los servicios del cementerio, no es antojadizo ni está liberado al azar; el servicio está regulado por el Concejo Deliberante mediante módulos fijos que nunca se han modificado.



Si aumentan los costos es porque se incrementa el valor del módulo; como ocurre con cualquiera otra actividad regulada por esta vía. Si el cementerio fuera municipal tampoco sería gratis y la forma de cobrarlo sería similar, ya que no hay mucho para inventar pues de alguna parte deben salir los fondos para solventarlo.



Seguramente Esquel puede tener un cementerio con mejores servicios, adicionar otros o si hay variedad de propuestas que la mejor se haga cargo del lugar; pero no es una emergencia.



De ninguna manera necesidades urgentes y emergentes deben mezclarse con apetencias personales para posicionarse en política; ni es válido para Pinto ni para nadie; ya bastante tienen muchos esquelenses con los políticos en ejercicio. “Entre gallos y medianoche” usando una frase del propio Pinto, no quedan dudas, que con menos altruismo y más ambición, está construyendo las bases de su retorno a la política con miras al 2023.