El Horcón: La importancia de votar

Por la devaluación que está teniendo la política -parece estar en la misma sintonía que la moneda argentina- estas elecciones han calado poco en el interés de la comunidad y mucho se habla de no acudir a las urnas o del voto en blanco o nulo.

Cada opción mencionada, de cuestionable eficacia, son la expresión de hastío, cansancio y desinterés que predomina en estas elecciones. En la ciudadanía pocos creen algo de los débiles discursos de los candidatos y entre políticos se desconfían ¡y de qué manera!, predominan las artimañas y piensan que con una foto retocada o de circunstancia, un discurso que no dice nada y que ni siquiera está enfocado en el significado y alcance de legislar para el país, se puede llenar la urna con la aprobación del votante.

Los candidatos de hoy son o fueron funcionarios o no son caras nuevas que se hayan formado en un partido y puedan trascender por su trabajo dentro de la estructura partidaria por creatividad, propuestas o proyectos.

Ya sea por el poco atractivo que representan en sí mismo cada político o por la ausencia de propuestas o por ni siquiera hacer entender que su trabajo es legislar para todo el país y no prometer soluciones muy puntuales e individuales que no están dentro del espectro de trabajo para el que se postulan, se ha perdido interés con todo el perjuicio que ello hace a la credibilidad de las instituciones y democracia del país.

La crisis que se vive en la actualidad es tan amplia y ha calado tanto en la mayoría de la sociedad, que algunos ciudadanos recurren a este tipo de “opciones” como el voto en blanco o anulado o simplemente no avalar las elecciones con la ausencia en los comicios; las preocupaciones son tan urgentes que hay un "basta" hacia el sistema tal como está diseñado donde cada uno canaliza su decepción o inconformidad con métodos como los mencionados que poco favor hacen a la democracia pero poco favor también hacen -y parece no preocuparles - a quienes siguen jugando a permanecer o conquistar, a toda costa y costo, espacios que no han podido o no han sabido o no tienen la verdadera vocación del trabajo y la entrega que demanda ser senador o diputado de la nación.

Al votar en blanco, anular el voto o no acudir a votar, quien realmente pierde es la democracia, que tanto ha costado en este país. Tal vez hay mucho por hacer para seguir perfeccionándola, para que las instituciones jueguen el rol que les pertenece, pero siempre es una conquista que debemos ayudar a construir.

Las estructuras y política que hoy dañan el crecimiento democrático deben ser sacudidas con la activación de la conciencia ciudadana la cual ha dado muestra que puede despertar y hacer tambalear mucha estructura y personajes enquistados, que se creían inamovibles o aspiraban a carreras eternas en puestos políticos, para los cuales no reúnen las condiciones ni el compromiso.

Las redes sociales juegan un papel de mayor visibilidad cada vez hacia las inconformidades y hacia los reclamos o necesidades, pero evidentemente no alcanza, si bien aún no se tiene claro su dimensión y en la actual campaña muchos de los aspirantes van corriendo detrás de lo que aparece en estos espacios, sin lograr entender cómo posicionarse ante el reclamo o enojo genuino o ante lo que se arma desde un dudoso marketing político también improvisado y de poco "vuelo".

Si bien cuando las necesidades básicas no están resueltas o se pierden o bastardean derechos (educación, salud, trabajo, seguridad) es difícil pensar en otra cosa que no sea resolver las demandas del día a día; el enojo prevalece y tal vez, el voto, ese derecho ganado, no se ejecute de la mejor manera, pero es únicamente el voto y el compromiso ciudadano con propuestas reales, la vía de solución de los problemas individuales y de la mayoría.

De ninguna manera un voto en blanco es una solución, tampoco uno nulo o no ir a votar. Pese a cualquiera de estas decisiones habrá un ganador y quizás sea el menos adecuado. Aun estando hartos, votar es la mejor opción.

Aun ante la duda de la idoneidad de los candidatos, aún si no te has informado cuales son las opciones -todavía estas a tiempo-, aún si estas confundido en cuál es el papel del legislador y que alcance tienen estas elecciones, aún con incertidumbre, no dudes que involucrándote en el proceso electoral. Con el voto consciente es la mejor forma de aportar para que nuestras instituciones cumplan su rol y nos encaminemos a un país más justo y más democrático.

DE YAPA: ANÉCDOTAS CON HUMOR

Siendo profesor de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, Borges le pidió a una alumna su opinión sobre la obra de Shakespeare. Ésta contestó:

-Me aburre. Pero al instante puntualizó:

-Al menos lo que ha escrito hasta ahora.

Borges, sin alterarse, le respondió:

- Tal vez Shakespeare todavía no escribió para vos. A lo mejor dentro de cinco años lo hace.