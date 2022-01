Más allá de cualquier proyección de los economistas y de los debates sobre el índice inflacionario que se prevé para los próximos 12 meses, lo cierto es que el año comenzó para los esquelenses con alimentos más caros, mayor carga impositiva y alquileres altos e insuficientes: la oferta es inferior a la demanda.

Si bien no es solo en la ciudad donde se dan estos problemas y la postal se repite en toda Argentina, acá tenemos el agregado que salvo el incremento de turistas que dan cuenta de una buena temporada para el sector, el municipio tiene muchas respuestas para dar; entre ellas hacerse cargo del desempleo y admitir que las condiciones para generar trabajo es una responsabilidad estatal que no se delega. Acá no se puede seguir “haciendo la plancha” y buscando responsabilizar a otros. De una vez hay que gestionar para apoyar a emprendedores.

La alta inflación que padecemos da cuenta, desde los últimos años del gobierno de Mauricio Macri hasta el actual de Alberto Fernández, de un innegable deterioro del salario real que -en promedio- ha perdido en medio de esta tendencia inflacionaria en alza

“No estamos solos” podría apuntar algún que otro político y argumentar lo cierto: estamos inmersos en un proceso inflacionario global, pero también es indiscutible que nuestro país se ubica entre los primeros peores en cuanto a esta materia.

Las proyecciones no son alentadoras, no se ven chances de que el gobierno nacional encuentre financiamiento externo; tampoco está claro si se va a llegar o no a un buen acuerdo con el FMI. De seguir sin parar la emisión monetaria para financiar gastos, seguirá, entonces, el deterioro del peso con inevitables consecuencias tanto para la economía estatal como para la domestica.

En Chubut los retos son mayores. Gran parte de la provincia depende del empleo estatal donde los salarios quedaron atrasados con respecto a la inflación, además hay un camino arduo por andar para recuperar la estabilidad institucional que es base de cualquier gestión de gobierno.

Si cada político, desde el lugar que le toca, hiciera un poquito mejor las cosas, con menos críticas de lo que ya se sabe que está mal (olvidándose de que todos han sido parte de proyectos con notables fracasos) y se enfocara más en la gestión y compromiso que demanda el cargo que ocupa, seguramente sería superior el 2022, más allá de las dificultades macroeconómicas innegables que tiene el país.

Aun en medio de este escenario Esquel tiene potencial de desarrollo que no se está coordinando desde ninguna área. Con el desmantelamiento de la Secretaría de Producción se quedó casi en la nada la investigación y la gestión encaminada a generar emprendimientos.

El Centro de Apoyo a la Producción (CAPEC) paso de ser una buena idea en desarrollo, a estancarse de tal forma que ya muchos ni saben qué funciona en el lugar y qué apoyo reciben allí los que deciden emprender en Esquel y la Comarca, como bien indica su nombre.

No está mal que se tenga como meta un año para, en el próximo diciembre, cada área tenga que rendir cuentas sobre qué hace y de qué le ha servido al contribuyente la orientación o dirección del secretario correspondiente. Alguna vez se hizo en la municipalidad una tarea semejante.

Que buen ejercicio para este, casi el último año de gestión de Ongarato. Sería una buena previa para el 2023.

