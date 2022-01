Nuevamente la Secretaría de Ambiente tiene explicaciones para dar. Las quejas de los vecinos por la falta de poda de los arboles (es responsabilidad del municipio realizar esta tarea) demandan, una vez más, que el secretario del área dé cuenta de lo que está bajo su responsabilidad y no se hace o se hace a medias.

La poda de árboles no es solo para que se vea bonito. No hacerla puede traer cortocircuitos (están ocurriendo) e incendios, básico y de manual estas consecuencias. Para ello, ni siquiera los vecinos tendrían que avisar que hay trabajo por hacer. Desde la Secretaría debe haber un plan que incluya esta tarea, que es su responsabilidad, y no ir detrás de las consecuencias o de las reiteradas quejas de los afectados.

Con el Arroyo Esquel sucede otro tanto "tratamos de hacer una tarea de educación y concientización" dijo en su momento Hollmann, Secretario del área de Ambiente municipal, luego que el concejal de la oposición, Matías Peláez, hizo un recorrido por la zona y observó -sin mayores dificultades- el basurero que prolifera en el lugar.

De "tratantes" está lleno el mundo y los secretarios tratantes no mucho le sirven a la ciudad, si hay inconscientes (los hay) que arrojan desechos en lugares como este y se les hace costumbre y, además, no alcanza con la cuadrilla de limpieza designada para subsanar esta problemática pues no queda otra que pensar en cómo revertir la situación con otros métodos y trabajar para tomar los recaudos y aplicar las medidas necesarias para que no tengamos este basurero en un lugar que debe ser turístico. Parece obvio, pero se ve que no lo es, luego de tantos años con el mismo problema, las mismas justificaciones y el mismo llamado a la conciencia que no llega.

Otro tanto sucede con los residuos domiciliarios, desde la llegada de este gobierno fue cada vez más débil la campaña que daba cuenta de la importancia de la separación que hacía que se reciclara; lo cual redunda en menos contaminación al aprovechar vidrio, plásticos, cartones, etc, que van a parar a los desechos. A la fecha en Esquel se separa muy poco y parece que el tema no es prioridad para Ambiente municipal. Una vez más se "trata" que se separe, pero no se separa…

El secretario en cuestión es de los muy críticos con la gestión del intendente, sobre todo en campaña, cuando en las internas no acompaño al jefe comunal. Muy bueno que hayan llegado a un acuerdo político de convivencia entre ambos; siempre y cuando ello implique que las funciones de cada quien se cumplan y no se "traten" de cumplir, mucho más por la relevancia que tiene para la comunidad una Secretaría que representa uno de los pilares que caracteriza a nuestra comunidad: el cuidado del medioambiente.

