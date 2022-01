La Secretaria de Desarrollo Social, Nadia Cittanti, se refirió al reclamo que llevaron a cabo algunos padres del Centro de Día y confirmó que la semana que viene se concretará una reunión junto al Intendente.

En este sentido, la funcionaria municipal expresó que "los padres quieren tener conocimiento sobre el manejo de los fondos y para eso, tenemos pendiente una reunión con el Intendente y la Secretaria de Hacienda".

Asimismo, respecto a la partida de alimentos, Cittanti explicó que "no se estaban comprando porque el Centro de Día no estaba funcionando normalmente, para que no se venzan".

"Ya están comprados los secos, el miércoles s llevaron", confirmó.

En cuanto a lo edilicio, Cittanti expresó que "estamos haciendo los arreglos y dependemos también de los proveedores".

Reclamo de padres y trabajadores del Centro de Día por las condiciones del lugar (red43.com.ar)

Y agregó: "Hay tres personas nada más abocadas a las gestiones de estos arreglos y dentro de la Secretaría atendemos la situación de muchas familias y personas que viven en situación de calle".

La titular de la cartera de Desarrollo Social, indicó que "nosotros nos ocupamos de realizar el cambio del piso del Gimnasio y haremos todas las gestiones necesarias para que funcione de forma correcta".

"La reunión con los padres será la semana que viene lo más pronto posible", anticipó Cittanti.

Vale recordar, que el Intendente, Sergio Ongarato y algunos de los Secretarios municipales, se encuentran asilados por síntomas compatibles con Covid-19 y retornarían a sus funciones la semana entrante.