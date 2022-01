Psicosis: empezamos por la clásica de las clásicas. Recomendada para los amantes del cine en blanco y negro. Su género combina el terror con el suspenso y es una de las piezas fundamentales del cine de su época. Dirigida por Hitchcock, la historia está inspirada en la novela de en un tétrico motel cuyo dueño es Norman Bates. El film incluye una de las escenas más emblemáticas del cine: el asesinato de Janet en la ducha. Probablemente, después de verla te caiga la ficha de muchos guiños que hay en otras películas hacia el film de Hitchcock.

Caracortada: con la pareja explosiva de Al Pacino y Michelle Pfeifer. Pacino interpreta a Tony Montana, cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína. El film dirigido por Brian De Palma deja un mensaje clarísimo: el dinero es poder y el poder corrompe.

Tiempos Violentos: como una amante de los films de Quentin Tarantino, no podía dejar pasar esta joyita. No sé si de toda la filmografía del director es el film que más disfruto ver, pero sí creo que es la pieza necesaria para entender a su obra. La película reúne a su elenco a Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis. La trama gira en torno a Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Por momentos delirante, por momentos comiquisima, pero siempre ultraviolenta.