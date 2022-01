El vandalismo del que son objeto escuelas de la localidad protagonizó esta semana un nuevo hecho. Una vez más rompieron ventanas, puertas, y se llevaron objetos de uso múltiple de un centro educativo de la ciudad.

No vale que hayan candados en los accesos a patios y otras áreas de las escuelas, en el mejor de los casos se saltan los paredones, se usa el lugar sin tener el menor cuidado y sin respetar que no está permitido. En el último caso un Jardín escolar también sufrió robos como tantas veces ha sucedido en otros centros escolares.

Sin ningún problema y a plena luz del día, se están usando los espacios al aire libre de las escuelas -sin ningún tipo de autorización- por personas ajenas a los establecimientos, rompiendo lo que sea para ese fin o saltando por encima de rejas y paredones.

La problemática no es nueva, ni tiene que ver con la pandemia (aclaramos porque hoy parece que toda gira en torno al Covid). Ya, en el año 2017, integrantes de varias asociaciones cooperadoras de establecimientos educativos de Esquel se reunieron con concejales oficialistas para pedir por medidas de seguridad que evitaran los reiterados robos y hechos vandálicos que se estaban produciendo en los establecientes escolares. También en esa oportunidad se abogaba por mayor seguridad policial que a su vez redundara en una mejor relación entre niños, niñas y jóvenes y los efectivos policiales.

Cinco años después de esta reunión y del pedido de medidas para cuidar las escuelas, seguimos con hechos cotidianos de robos y destrozos en los centros educativos.

La educación no se restringe solamente a los estudiantes en las aulas; es símbolo y referencia de la comunidad el cuidado de las escuelas y su apropiación -en el mejor sentido- por vecinos y estudiantes como reflejo de una sociedad que se preocupa por su presente y futuro. El aula y todo lo que hace a su entorno, integra, iguala y da oportunidades de crecimiento.

No se debe seguir permitiendo que algunos inadaptados atenten contras los centros educativos. La escuela es importante para el barrio, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Las entidades y áreas del gobierno que deben garantizar el cuidado de los edificios escolares, si con lo hecho hasta la fecha no alcanza, es necesario replantearse nuevos métodos para que nadie robe ni rompa ni use las áreas de las escuelas para fines que no estén dentro del proyecto educativo del centro en cuestión.

A problemas viejos, nuevas soluciones, máxime si se trata de educación. El 2022 necesita una mirada y un trabajo integral en todo lo que hace al sistema educativo, desde lo edilicio, teniendo en cuenta desde su cuidado y significado hasta los contenidos y la calidad de ellos.

Foto ilustrativa.