El responsable del emprendimiento, es el reconocido músico Roi Carrasco, que creció en Trevelin, formó parte del Poder Judicial en Esquel y dejó todo para viajar por el mundo durante 20 años. La pandemia lo hizo regresar al país y decidió poner un bar para dar trabajo a los vecinos.

Amadeus, es un bar literario que abrió sus puertas este viernes y trae una novedosa oferta que los vecinos y turistas pueden disfrutar. Se trata de un Almacén Artístico de Ramos Generales, que además de ofrecer gastronomía local, dispone espacios para los artistas regionales, fomentando el intercambio cultural.

En diálogo con Red43, Carrasco expresó que Amadeus es "una casa con un espacio infinito para toda la expresión del arte que está enfocado a exposiciones de todo tipo, música en vivo, y para todos los artistas que no tienen un lugar donde trabajar".

"Dicen que soy un soñador, pero no soy el único", expresa la pintura exterior de Amadeus.

El nombre proviene de Amadeus Mozart, un revolucionario de la música, además en el año 1995 nació en Trevelin el primer Piano Bar que llevó el mismo nombre.

"Este nombre me acompañó por todo el mundo en donde canté y puse música, es un vocablo portugués "Amar- a Dios" y aunque no soy muy religioso, creo en alguien y es el nombre que tenía que ser", reflexionó el músico.

El espacio está pensado para que los artistas puedan exponer su trabajo, dar un taller, hacer presentaciones y vender sus obras, "todos los artistas que vengan van a tener su lugarcito, porque es la casa de todos", indicó Carrasco.

Vale mencionar, que en el lugar hay tres escenarios uno en el interior para que los artistas puedan expresarse, y dos patios exteriores con pantalla y barra, para eventos y cervecería.

A esto ,se agrega la cocina criolla como sello de distinción, ya que además de las comidas de olla con productos regionales y el asado argentino, se incluirá una carne característica de la localidad, el capón será parte de la amplia carta que ofrece Amadeus.

Continuando con la diversidad de expresiones artísticas, el músico relató que en el interior habrá una sala privada que será de cine alternativo "con mensaje social buscando revalorizar los códigos y principios de nuestra crianza" y un amplia biblioteca para el intercambio de libros.

20 años recorriendo el mundo

Carrasco inició su inclinación musical a los 8 años, sus padres, peones de campo de Valle Frío, fueron quienes lo acercaron a sus primeros instrumentos "mi papá tocaba el acordeón y la guitarra y mi mamá cantaba rancheritas", recuerda.

"De chiquito recorría los lagos de mochilero, con la guitarra rota y me sumaba a todos los fogones", expresa el músico sobre el inicio de su largo recorrido.

Por esto, Carrasco manifestó que a pesar de desempeñarse como empleado judicial en Esquel, "yo prefería tocar la guitarra y no se un empleado", hecho que lo llevó a cambiar el rumbo.

"Fui empleado judicial, muchos años y un día renuncié, todos me aconsejaba que no lo haga por la seguridad que te da un trabajo así, pero me fui a España y empecé desde cero", sostiene con orgullo.