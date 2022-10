El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, afirmó que está “completamente” de acuerdo con el contenido del proyecto de Renta Hídrica, impulsado por los diputados provinciales Rafael Williams y Carlos Mantegna, y equiparó su trascendencia a los recursos “diferenciales” que obtienen las ciudades de la Cuenca del Golfo San Jorge por la explotación petrolera.

Arcioni, quien la semana última retomó la titularidad del Poder Ejecutivo tras sus dos giras internacionales por Brasil y España, recordó que hacia comienzos de su gestión, allá por 2019, mantuvo una reunión con los diputados Williams y Mantegna y los intendentes de la Comarca para evaluar esa iniciativa.

“Estoy totalmente de acuerdo. Así como las localidades de la Cuenca tienen un diferencial por la explotación petrolera, para desarrollar la zona de la Comarca es indispensable y justo que exista la renta hídrica. Mi apoyo es pleno”, enfatizó el mandatario provincial.

Aclaró Arcioni no obstante que es “un tema que hay que trabajarlo” y explicó que ello se debe a que la provincia “no puede perder sus ingresos, pero estoy de acuerdo y hay que trabajarlo de manera conjunta”.

Chubut, única provincia que se desendeuda

El gobernador Arcioni brindó una extensa entrevista a un medio televisivo de la zona del Valle y, entre otras cuestiones, apuntó que “Chubut es la única provincia del país que se ha desendeudado”, a la vez que aseguró que “ello fue posible gracias a que producto de la crisis, trabajamos para lograr un ordenamiento y comenzar transformaciones”.

En ese contexto, aseguró que por primera vez “se está pagando la deuda histórica a la Caja Previsional” y precisó que “con el compromiso de cubrir mensualmente el déficit del Instituto de Seguridad Social y Seguros estamos afrontando el pago de la deuda histórica que existe con la Caja de Jubilaciones”.

Ordenamiento y transformación

En varios momentos de la extensa entrevista, Arcioni sostuvo que “las crisis sirven si se toman como una base para producir ordenamientos y transformaciones, y eso es lo que estamos haciendo. Y espero que el próximo gobernador continúe con la tarea de transformación que estamos empezando porque falta mucho por hacer”.

En ese orden, afirmó que “la transición energética en Chubut es una realidad, y ya se está produciendo hidrógeno verde” y mencionó que en la actualidad hay en ejecución obras energéticas “con recursos propios por unos 5.000 millones de pesos”.

“Chubut es una provincia que genera 10 0 12 veces más energía que la que consume y tenemos 20 localidades con generadores. Y ese es un dato que tiene que ser tenido en cuenta a nivel nacional cuando se evalúan los alcances de la finitud energética”, expresó.

Elecciones y política

El mandatario chubutense reiteró que “desde lo personal” está a favor de que las elecciones provinciales se desenganchen de las nacionales, pero advirtió que “para ello tiene que haber consenso y tanto el presidente del PJ (Carlos Linares) como (Ignacio) Torres que puede ser un candidato a gobernador se manifestaron a favor de hacerlas de manera conjunta”.

“De esta forma los dos principales partidos opositores a la actual gestión provincial se inclinaron por esa posibilidad, y siempre dije que en este tema cualquier decisión tiene que ser producto del consenso y los acuerdos políticos”, señaló.

También refirió Arcioni que está a favor de la eliminación de las PASO y cuestionó a quienes antes estaban a favor de suprimirlas y ahora en contra, y entre ellos mencionó al ex presidente Mauricio Macri y a los dirigentes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Por último Arcioni reconocíó que le molestó que el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dijera que él quiere ser diputado nacional. “Me molestó porque se lo dije a él, y hay testigos, de que no estoy en oferta y no sé si quiero ser diputado nacional, por eso me pareció innecesario lo que dijo”.