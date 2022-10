Si bien el 2023 seguramente traerá la definición de quienes serán los candidatos de las distintas fuerzas políticas ya a la fecha, y casi seguro sin las PASO en la provincia, en Esquel se nota el incremento de la actividad de los diferentes partidos y posibles aspirantes a los cargos que se disputan.



Una de las opciones confirmadas es la de Matías Taccetta por el PRO, quien ha dicho que desea un frente amplio y especuló con armar su propio “partido vecinal”.

Lo cierto es que la convocatoria en la que trabaja incluye a militantes o no del PRO, pero por lo visto seguirá dentro de esa estructura de la cual es afiliado. Si Nacho Torres quiere ser gobernador es imposible que en Esquel se desliguen de su partido. Matías Taccetta no puede o no debe tampoco ir en paralelo y aunque sea lo mismo con nombre cambiado, las denominaciones importan… si lo sabrá el peronismo…



Y hablando de peronismo, aún no encuentra quién pueda encabezar la propuesta en la ciudad. Quieren un candidato único, pero no hay consenso. Algunos o algunas andan pululando por donde pueden autoproclamándose y abrazando lo que venga, pero eso no es ni construcción ni convocatoria, eso va más con apetencias personales y menos, muchísimo menos con militancia ni pertenencia política.



Otro tanto pasa con el radicalismo. Si bien ha recuperado protagonismo y organización en los últimos tiempos, queda por verse si seguirán en la alianza de Juntos por el Cambio. Ya quedó habilitada por la legislatura provincial la posibilidad de un nuevo periodo para la reelección, de esta forma, Ongarato, si lo desea y lo acompañan, podría presentarse nuevamente. Hay radicales que quieren cambios y directamente han manifestado que no apoyarían al actual mandatario en el 2023, aunque tampoco, por ahora, dentro de esa estructura hay otra figura que aglutine voluntades.



Las propuestas restantes están muy divididas y fragmentadas entre propios. Lamentable por donde se mire. La democracia se fortalece en la medida que haya oposición con diversidad de criterios.



Las escaramuzas personales -que atraviesa a la mayoría de las opciones- solo quitan la posibilidad de construir un Esquel mejor y más inclusivo y da lugar a lo que está sucediendo por estos tiempos: la política no es atractiva para los que no piensan en ejercerla.

Chistecito de Yapa



En la carnicería:

-Hola, ¡buen día!, ¿tiene corazón?

-Si…

-¿Me fiaría unos bifecitos?