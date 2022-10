En dialogo con Red 43, el candidato a Gobernador, Cesar Treffinger, se expresó sobre sus propuestas, postura política, su alianza con Javier Milei a quien le dejó en claro el no a la megaminería en Chubut. Reparación histórica, renovación de la dirigencia a la que ve como “electoralista, demagoga y populista”, cambio de metodologías, y los malos hábitos de una clase política que con desidia ha dejado los resultados a la vista, fueron algunos de los ejes de la siguiente entrevista.



La realidad de la provincia y la producción



“Nosotros sabemos que en la calle, en la realidad cotidiana se ve todo lo que tiene que ver con el descenso de la actividad, la caída del desempleo y a consecuencia el aumento de la pobreza, con lo cual el tema de la producción es una de nuestras prioridades, en proyectos para la Meseta, proyectos productivos por ejemplo para la ciudad de Trelew, que es la mas urgida en materia de trabajo, a pesar de que hace falta en toda la provincia y después el tema de reactivar todo lo que es la Cuenca San Jorge, que tiene una caída en los últimos diez años, del cincuenta porciento para poder volver tener a nuestra gente trabajando activamente, porque desde el 2012 a la fecha, de 12.000 trabajadores hoy tenemos solo 9.500. Por otro lado, impulsar todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, con el turismo, sobre todo en cordillera y en Puerto Madryn, con mucho impacto y generar con eso oportunidades y empleos de calidad para apalancarnos con nuestras potencias. Por otro lado, tenemos que relevar y ordenar todo lo que es la industria de nuestra pesca, teniendo en cuenta que es nuestro segundo ingreso, para empezar a gestionar eficazmente la industria para que esto le aporte la necesaria mejora que debe tener la provincia. Sin descuidar el campo, que está atravesando un momento muy difícil, hay que reunirse con toda la gente que entiende técnicamente para ver las medidas que se puedan realizar para incentivar, para generar la condición necesaria para que el campo se pueda reactivar porque está en uno de sus peores momentos de los últimos treinta años”.



Pedido de los productores para que el Estado se haga cargo del pago por zona patagónica

“Sin dudas que estoy del lado de los productores, porque es un costo totalmente distorsivo, que es una carga que no tiene el resto del país, la tiene la Patagonia y que realmente no marca el federalismo que deben tener en igualdad de condiciones. Nuestros productores están en desventaja con el resto del país al tener que absorber todo eso sobre sus espaldas. Eso es uno de los tantos desequilibrios con los que hay que trabajar para volver a colocar en su lugar con la condición necesaria que es parte de toda la problemática que hay que resolver en todos sus aspectos. Le doy la razón a los productores y estoy con ellos en este aspecto porque hay que trabajar rápidamente para poder darle la condición que corresponde porque es totalmente injusto y distorsivo”.



Reparación histórica de Chubut



“Nosotros tenemos una provincia que es la cuarta exportadora, una de solo siete que le da mas de lo que recibe al Estado nacional y no podemos tener una educación, una salud y seguridad de calidad, cuando somos solo 600 mil habitantes. Sin dudas, que uno de los perjuicios mas grandes que hemos tenido fue la quita de la coparticipación hace 34 años y eso equivale una perdida económica de partidas presupuestarias que le correspondían por derecho a nuestra provincia de ocho años y medio, no es poco y esa es una de las cuestiones que nunca se resolvieron. No se ha hecho nunca una reparación, se ha hablado en promesas electorales de reparación histórica, seguramente lo vamos a volver a escuchar ahora por parte del oficialismo, pero en la realidad nunca llegó ni tampoco hubo una restitución, ni una restitución de la herramienta ni de un proporcional de ella. Recordemos que lo que se cedió en su momento a cambio de obras que nunca llegaron, y el mismo Gobernador de la época, Atilio Viglione, asesorado por su Ministro de Economía, Castillo, dijo que se sintió estafado por el gobierno de Alfonsín, acompañado por otros cuatro Gobernadores Radicales para una mejor redistribución de la coparticipación. Ese perjuicio nos quedó eternamente y hoy por hoy es uno de nuestros grandes males y nunca se restituyó la herramienta ni un proporcional con el daño que eso hace. A eso agreguemos el retiro de reembolsos por los puertos patagónicos, la quita del beneficio de los combustibles, hoy mismo la liquidación de nuestro crudo a precio de barril criollo con un perjuicio del orden de los 4.000 y 5.000 millones de pesos mensuales que es el equivalente al 50% de la masa salarial que tiene la administración pública de Chubut. Hemos sido sistemáticamente perjudicados desde hace treinta años a la fecha sin siquiera existir el federalismo y la reciprocidad de darle a Chubut lo que le corresponde”.



“Javier Milei es un economista, un especialista y precisamente en su impronta tiene un propuesta integral de ser lo justo y eso es que realmente sea equitativo, sea equilibrado entre lo que uno produce y administra y nosotros estamos en una desventaja sustancial, con la complicidad incluso de la dirigencia política por acción u omisión hemos sido saqueados por el Estado Nacional y nunca esto ha sido reparado o resarcido hasta el día de la fecha. Imagínese que si nosotros esperamos que esto lo hagan los partidos que en los últimos treinta años no lo han hecho vamos a ir igual o peor porque nosotros representamos solamente el uno por ciento del padrón electoral y todos esos recursos que nos han sacado y han pasado al Estado Nacional y nos generan tan graves perjuicios a la fecha desde hace tantos años no los podríamos recuperar de otra manera, porque a nadie le va a interesar una provincia, en términos electorales que solo es el uno por ciento del padrón de la masa completa del universo país. Entonces, hay que empezar a probar con otras metodologías, con otras maneras y otros criterios para empezar a hacer las cosas bien, por el principio y el valor del concepto de hacer las cosas bien, no solamente por una cuestión electoralista, demagoga y populista para perjudicar a unos que representan poco, para que con esos recursos favorecer a muchos que le representan muchísimo en términos electorales y la Argentina debe empezar a ser seria realmente”.



Coincidencias y diferencias con Javier Milei



“En cuanto a las coincidencias, está la renovación profunda que hace falta en la dirigencia política, que es una dirigencia que realmente está atornillada y aburguesada. Esto viene desde el 2001, cuando la sociedad pedía que se vayan todos, pero se pegaron una vuelta y se volvieron a acomodar los mismos en distintos lugares. En la provincia no ha sido la excepción. La realidad es que no están importante si la gente persiste en el tiempo o no, siempre y cuando el resultado de su gestión y el impacto de su trabajo sea positivamente el correcto y que la sociedad necesita. La realidad es que acá, ha quedado a las claras y la evidencia es abrumadora que esta dirigencia política, no solo nos ha inmerso en una de las decadencias mas grandes que se recuerde en la historia argentina desde la vuelta de la democracia a la fecha, sino que realmente se profundiza cada vez mas y como sociedad no damos más. Entonces, debemos corregir y cambiar, eso lo compartimos 100% con Javier Milei y hay que empezar a ser justos y que realmente apuntemos a la producción, a la generación de empleo a realmente establecer valores y principios de lo que tiene que ver con lo correcto y terminar con todos esos malos hábitos y malas costumbres de toda una dirigencia política que está hace muchísimo tiempo que se ve que adquirió esos malos hábitos y malas costumbres. Pero, además de eso tiene un alto nivel de inoperancia y de desidia, porque las consecuencias están a la vista. Entonces cualquiera que pueda ver lo que pasa en el día a día de cualquiera de nuestros vecinos contrasta con la realidad, que hay que cambiar y los puntos de coincidencia tienen que ver con una renovación profunda de la dirigencia política empezando a poner hombres y mujeres que realmente tengan las aptitudes correctas y estén dispuestos a asumir el costo político, que no vayan por una carrera política o para vivir de la política, sino para empezar a poner al país de pie como nos merecemos, no solo en el presente sino también en el futuro, pensando en nuestros hijos y nietos que hoy en Ezeiza no dejan de salir vuelos con jóvenes que hoy no se deberían estar yendo”.



“Para eso trabajamos, coincidimos mucho en eso, las cuestiones económicas creo que son vitales para que un país funcione como debe funcionar y creo que es momento ya de ponerle un corte a esto porque la situación en la Argentina ya no da para más”



Educación y política



“Hay que entender que un pueblo sin educación es fácil de engañar y nosotros tenemos un muy bajo nivel socio cultural, de formación, de educación y como sociedad tenemos que mejorar y levantar la vara en eso para darle a todos los individuos que estamos integrando esta sociedad las mayores herramientas, la mayor información, la mayor capacidad, para poder analizar, interpretar y decidir. Hay formulas que fueron creadas hace 70 años, incluso 50 o 40 años, y eso ya es todo obsoleto con la velocidad del cambio que tiene el mundo, por eso la política está tan divorciada, no solo de los ciudadanos sino alejadísima de los jóvenes que en un 80% no creen para nada en la política, incluso creen que todos los políticos son corruptos o delincuentes. Yo no creo que sea así, siempre hay excepciones en todos los universos, pero claramente nosotros tenemos que trabajar y hacer entender, incluso a la militancia, que muchas veces en algunos sectores políticos parece que padecen el síndrome de Estocolmo, porque esta secuestrada, la tienen de rehén y defiende al secuestrador. Contra eso es muy difícil a veces abrirle la cabeza a la gente, para que empiece a pensar de forma diferente para que entienda que hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes es la definición de locura y la evidencia es abrumadora. En esto soy muy claro, es el momento de ponerle un freno a esto y empezar a parar a la Argentina haciendo las cosas bien y siempre con mucho respeto a los líderes históricos, políticos de todos los espacios políticos, como Arturo Illia, Balbín, Irigoyen, Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, son todos lideres que tuvieron su impacto e influencia, que claramente representaron lo que representaron en la historia argentina y eso debe ser reconocido, incluso admirados, algunos más otros menos, de acuerdo a la preferencia política, pero la noticia mas importante que hay que poner delante de todo es que esas personas ya fallecieron, que en paz descansen, estamos en el año 2022, la Argentina está sumergida en una decadencia que no da para más y tenemos que empezar a resolver el presente urgentemente, para generar un futuro mas prospero y mejor para tener un país como realmente nos merecemos”.



“Nosotros entendemos que la educación es la prioridad uno, dos y tres. Primero tenemos que garantizar una educación de calidad, con todos los días de clases como deben tener los niños y, por otro lado, devolverles la dignidad a sus trabajadores. Tenemos que trabajar en mejorar los contenidos, con los equipos técnicos, con los especialistas, incorporar todo lo que tenga que ver con los tiempos que vivimos para darles mayores herramientas y para trabajar en contrarrestar los índices de deserción temprana para tener individuos mas preparados y eso es la prioridad, porque de esto se sale con mas educación y a la vez, devolverles la dignidad a los trabajadores con la recompensa por la prestación que hacen con vocación y poder terminar con esto de enfrentar vecinos comunes, contra maestros, maestros contra los políticos. Es insólito que, en una provincia, que es la cuarta exportadora no podamos tener, en el lugar que debemos tener, una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, una seguridad de calidad. Es inentendible".



Trabajadores, gremios y sindicatos



“Lo primero que hay que hacer es integrar a todas las partes, trabajar con los equipos técnicos, hacer un relevamiento y un diagnostico serio y pedirle la mejor de las voluntades a cada una de las partes; tanto a los gremios, los sindicatos, los profesionales que dictan las clases, los docentes, pero también poner la mejor de las voluntades políticas para darle la prioridad que se merece y entre todos empezar a avanzar en una línea de crecimiento que devuelva calidad en la educación, la temporalidad que deben tener, el cumplimiento de la misma, la mejora de los contenidos para preparar individuos con mejores herramientas para un mundo que cambia constantemente y cada vez es mas exigente y por el otro lado, aplicar el criterio de lo que es justo. No se puede estar menospreciando ni enfrentando trabajadores contra trabajadores de ningún área, todos los trabajadores merecen respeto y en esa línea los gremios y los sindicatos con el espíritu de representarlos de la mejor manera con la mejor de las voluntades de todas las partes para encontrar un sendero que para poner una educación pública de buena calidad, también la seguridad y la salud porque en otro orden de cosas están en similares características de abandono y desamparo”.



Acuerdo con Milei y polémicas declaraciones del líder de los Libertarios



“Mi punto de vista personal y con el equipo evaluamos una decisión importante, que permitía al electorado chubutense darle una alternativa con candidato a Presidente, que si no lo tuviéramos nos veríamos perjudicados en la elección, con quien fuera de los dos extremos de la “grieta” teníamos puntos de coincidencia. Con las diferencias, establecimos posiciones preexistentes, para dejarlas como estaban, en uno y otro lado. Por ejemplo, el no a la megaminería, de parte nuestra con los argumentos y fundamentos por los cuales apoyamos la voluntad de la mayoría chubutense, como lo demostramos públicamente en diferentes oportunidades”

“Chubut se merece tener una opción competitiva con un candidato a Presidente competitivo, como lo es -Milei- porque lo es, ya que hoy tenemos en los medios nacionales a un Javier Milei con la imagen positiva más alta en 11 provincias de las 23, mas CABA, que tiene la Argentina. Yo creo que, así como el electorado y la sociedad argentina evalúa los menos y los más, los errores y los aciertos en declaraciones, porque creo que perfecto no nació ni va a nacer, todos tenemos imperfecciones y en su momento cuando ha tenido alguna expresión desafortunada también ha tenido la capacidad de rectificarse y corregirse. Pero también, creo yo que Javier Milei ha tomado una decisión de enfrentar a un aparato muy grande con un poder muy difícil de enfrentar y también las decisiones polémicas, creo que en el fondo hasta él sabe que son impracticables, pero con las que ha tenido la capacidad de ser el centro de atención de la escena en la Argentina y con eso conseguir el aumento del nivel de conocimiento necesario como para poder competir de igual a igual. Muchas veces, las decisiones que se toman tienen que ver con estrategias para poder resolver en la desigualdad con la que se enfrenta con los aparatos que uno esta compitiendo. Creo que nosotros tomamos la decisión correcta; celebramos poder darle a la provincia del Chubut, en el 2023, una opción por fuera de la “grieta” y la única nueva para hacer una reforma profunda de la dirigencia política en la provincia, para empezar a poner las cosas en su lugar, poniendo a Chubut de pie con una impronta netamente chubutense".



¿Existe la “grieta”?



“Yo digo que la grieta ha sido una creación para vivir de los demás. Porque siempre viven de la política, sean oficialismo u oposición. Tal vez, el ciudadano común no se percate, pero en realidad siempre terminan acomodándose hasta incluso perdiendo las elecciones, en cualquier otro rol ya sea de asesoría, de secretaría, subsecretaría, coordinación; es gente que vive de los demás. Yo no tengo ningún problema de aquellas personas que elijan la política para servir, pero acá tenemos una mayoría que no la eligieron para servir sino para vivir de los demás y las consecuencias están a la vista. Esto se tiene que terminar, hay que levantar la vara de representación con las mujeres y los hombres más aptos y que tengan el compromiso para volver a poner a la política al servicio del pueblo y que suceda lo que debe suceder, que el puedo es el que gobierna mediante sus representantes. Estamos en una sociedad en la que no puede ser que estemos todos enfrentados con la política y esto es lo que los malos hábitos y las malas costumbres produjeron a la sociedad. Entonces, pareciera que acá hay un grupo minúsculo de gente con la política secuestrada, cooptada y la sociedad siente los perjuicios hasta un punto de decadencia en el que ya no da más. El sendero es muy complicado, es muy difícil. El deterioro es muy grande, el trabajo que hay que hacer es muy grande y se necesita de todas las argentinas y todos los argentinos comprometidos para sacar adelante no solo a Chubut sino la Argentina porque tenemos todos la responsabilidad de cuidar la democracia”.



Gestiones en un mundo en crisis



“Estamos recorriendo un camino muy difícil, el mundo está en una etapa de cambio y de crisis. Cuando el mundo esta en una crisis, también en la Argentina, porque no es la excepción, se necesita no solo de las persones con las mejores aptitudes y actitudes, sino que se necesita de los liderazgos, que generan la influencia y tienen el criterio, la sensatez para poder contener y conducir, porque las crisis también se gestionan. Si la dirigencia política que está enfrentando una crisis no tiene dirección, no tiene conducción, no tiene capacidad de gestionar; entonces la crisis aumenta y se agrava porque termina todo siendo tierra de nadie donde no se sabe que está haciendo el gobierno, que está haciendo la dirigencia política. Hoy vemos los problemas que atraviesan Juntos por el Cambio y el Frente de Todos con sus propias internas que son tremendas y de forma permanente. Entonces, a esta crisis no la está gestionando nadie, con una inflación galopante, con una economía que hace que cada día tengamos mas gente sumergida en la pobreza con siete de cada diez chicos que son pobres. Por otro lado, a los jubilados en situación de abandono y desamparo. Son los dos extremos del ciclo de la vida de un individuo, y creo que las evidencias son abrumadoras para saber que hemos hecho las cosas muy mal. Tenemos que hacer una autocrítica porque muchos ciudadanos que no nos involucramos antes, por acción u omisión hemos avalado que todo esto suceda. Por eso, como ciudadano, hace un año decidí involucrarme y no ser cómplice de esta decadencia. Espero y cuento con muchísimas personas que se van sumando en el camino, para presentar la mejor alternativa en el 2023, porque creo que todo puede ser mejorado en tanto pasemos de la preocupación a la ocupación y sepamos aprovechar una nueva alternativa para no seguir padeciendo mas de lo mismo”.