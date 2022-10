El gobernador Mariano Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre se encuentran trabajando en una agenda doble y complementaria de manera conjunta. Mientras el primer mandatario busca potenciar la presencia de Chubut en mercados extranjeros y lleva adelante una agenda internacional, Sastre se prueba el traje de “gobernador” por unos días, mientras está a cargo del Ejecutivo Provincial, y profundiza el armado político de cara a las elecciones del año próximo.

Como ya lo habíamos planteado en esta columna, la idea predominante en el oficialismo y para oficialismo (PJ) es tratar de llegar al proceso electoral del 2023 con un acuerdo general, que incluya el peronismo, el Frente Renovador, Chubut Somos Todos y otras fuerzas políticas provinciales.

Así lo blanqueó Sastre en su reciente visita a Comodoro Rivadavia, donde reiteró que la idea es llegar a un acuerdo con el intendente de esa ciudad, Juan Pablo Luque, a quien invitó a sumarse a la propuesta que él encabezará, y que también forme parte de ese consenso en gobernador Arcioni.

Por su parte, luego de haber encabezado una misión oficial a Río de Janeiro, Brasil, el gobernador Arcioni participó la semana última en la inauguración oficial de la feria Coxemar 2022 en Vigo, España, y en la ocasión recorrió junto a empresarios chubutenses los stands de la Feria Internacional de Productor del Mar, la más importante a nivel mundial.

Compartió las actividades con el presidente de Conxemar, Eloy García: el director adjunto de Pesca de la FAO, Audum Lem; el presidente de Somos Abanca, Juan Carlos Escotet: la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Alicia Villauriz; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En la oportunidad el mandatario chubutense formalizó la entrega del título de propiedad de un terreno en el Parque Industrial de Puerto Madryn a la empresa Arbumasa S.A. Acompañó a Arcioni el intendente de la ciudad portuaria, Gustavo Sastre.

Además Arcioni se reunió con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva Rego, y aseguró que dicho encuentro “sirvió para potenciar aún más los lazos que nos unen y los que podemos construir para fortalecer una industria tan importante para Chubut como es la pesca”.

También recorrió en Vigo un astillero que construye barcos para la industria pesquera argentina, y mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de nuestro país en España, Ricardo Alfonsín.

A la vista está el éxito de la misión oficial y empresarial llevada a cabo en España, que se suma a las que anteriormente habían realizado, primero el vicegobernador Sastre y luego el propio Arcioni, a San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil.

De la gestión a la política

Esa conjunción entre la gestión institucional que llevan a cabo parece extenderse al plano político, donde de a poco pareciera que comienza a pavimentarse la posibilidad de un gran acuerdo que contenga a la mayor parte del peronismo, el Frente Renovador, Chubut Somos Todos y otras fuerzas políticas provinciales y municipales.

Claramente lo demostró Ricardo Sastre en Comodoro Rivadavia cuando aseguró que su intención es “siempre participar dentro del justicialismo”, aunque advirtió que “si el justicialismo no acepta también la renovación dirigencial sabemos que tenemos espacios conformados para hacerlo”, dijo en relación a la disponibilidad que tiene en el partido recientemente formado Primero Chubut.

“No es la intención pero hay algunos dirigentes que no lo entienden así y no dan lugar a las nuevas generaciones. Y no hablamos de expulsar absolutamente a nadie, sino que dejen dar la impronta que pueden las nuevas generaciones que tienen todos sus atributos por ocupar todos los lugares que ocupan, llámese Luque, Sastre o el propio Arcioni”.

Dejó muy claro que en su camino a intentar ser gobernador de Chubut, Sastre quiere a todos adentro y ello incluye al actual gobernador Arcioni.

Expresó en ese sentido que el mandatario provincial “logró la acción que lleva adelante entre lo público y privado, el hecho que dos comitivas hayan estado en Brasil y que haya acompañado a empresarios radicados en la provincia de Chubut, en la feria de productos de mar más importante de España no es un dato menor y me parece que es el rumbo definitivo que necesita la provincia para despegar y salir de todos los inconvenientes que le ha tocado atravesar”.

“Vamos a invitar al intendente (Luque) para que venga y conforme espacio político con nosotros, que venga de vice o de diputado”, lanzó irónico Sastre, aunque en sus palabras se esconde la verdadera intención de quienes quieren llegar a Fontana 50 y es conformar un gran frente electoral para lograrlo.