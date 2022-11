Si queremos turismo tenemos que tener taxis y remises las 24 horas. Si tenemos una ley de alcohol cero al conducir tiene que haber transporte alternativo disponible todo el día y toda la noche. Si necesitamos ir al hospital o a donde queramos sea la hora que sea, tiene que haber un servicio público que posibilite la movilidad.

En Esquel a veces más fácil ganar la lotería que conseguir remis o taxi que atienda de noche. Eso sí, las tarifas se incrementan cada tanto sin que desde el Concejo Deliberante –encargado de aprobar los aumentos- también se preocupen por implementar una norma que permita que en la ciudad este servicio se brinde como debe ser, o sea, las 24 horas del día con una demora al pedirlo, razonable.



¿Se va a desaparecer el servicio como en la pasada emergencia climática en pleno invierno? Quiénes tienen la responsabilidad que no vuelva a ocurrir, al menos ¿están pensando en alguna norma o acuerdo para evitarlo? ¿Qué o quienes amparan a los usuarios?



Es irresponsable aprobar una ley como la de alcohol cero al conducir sin que al mismo tiempo se garantice que el servicio público de taxis y remis se preste de forma adecuada. Una norma no puede ir sin la otra. Si en su momento no se hizo o no se controló, hoy si se necesita que se revisen los acuerdos y que se preste el servicio con guardias que satisfagan la demanda.



Otro tanto sucede con el turismo; queremos y esperamos una buena temporada veraniega, para eso mínimamente debe estar garantizada la movilidad dentro de la ciudad ¿Quién va a atender al turista que necesite trasladarse a su hospedaje cuando un taxi o remis no aparezca? La Secretaría de Turismo debe prever que no existan quejas por este motivo.



Por otro lado, y no es menor el problema, hay muchas calles en muy mal estado convirtiéndose en un atentado continuo para los vehículos. Sobre eso no hay ningún anuncio que prevea mejoría.



Ya, en este último trimestre del año, estos temas parece que no se van a tratar desde el gobierno, Solo queda apelar a que los prestadores de estos servicios se pongan de acuerdo para que terminen las quejas por la falta y demora. Para que Esquel esté mejor hace falta un poco de lo mejor de todos.

Chistecito de yapa

-Vengo por lo del trabajo.

-¿Sabe inglés?

-No.

-¿Francés?

-No.

-¿Sabe trabajar?

-No

-¿Usted ha leído el anuncio?

-Si, dice: “Inútil presentarse sin idiomas?