¿De dónde surge la idea de crear este emprendimiento?

La idea de crear este emprendimiento surge por la necesidad de renovar mis toallitas, yo desde el 2017, más o menos, empecé a gestionar mi menstruación de manera sustentable. A raíz de un problema ginecológico que me hizo repreguntarme un montón de cosas y entre ellas que es lo que nos metemos en el cuerpo cuando usamos toallitas y tampones descartables. No está en la etiqueta esa info y tienen componentes tan nocivos como asbesto, dioxinas, celulosa entre otros. Esto nos genera más sangrado y posibles irritaciones, dolores menstruales y cosas que benefician solo a los que nos ofrece esos productos. Siempre digo que es como un círculo porque sangras más, compras más toallitas, te duele el útero y consumís calmantes, te da infección y necesitas óvulos, entonces a veces tenemos que pararnos y ver qué onda: ¿Qué beneficios nos brinda?

¿Qué productos ofreces?

En plena pandemia con una máquina de coser prestada y la necesidad de renovar mis toallitas arranque, obvio regale a amigas y ahí me pregunté porque no comercializarlas. Acá en Esquel no había quien vendiera así. Las Wachas se fue expandiendo y ofrezco una gran variedad de productos que apuntan a lo sustentable. Por ejemplo: copas menstruales, protectores mamarios de tela, servilletas reutilizables, desmaquillantes, obvio las toallitas. También hace poco incorporé sahumos, siento que es una gran herramienta para anclarnos en el aquí y el ahora y por lo tanto indispensables para el stress diario (pensemos que como menstruamos tiene que ver también con nuestro estado vibracional). También tengo lo que yo llamo herramientas femininjas: orinales para vulvas (para hacer pis de pie y no tener que exponernos cuando hay baños sucios o aguantar el pis por esa misma razón) y libros con perspectiva de género, de ginecología natural, menarquias etc.

¿Cuál es el espíritu de Lo Que Quieren Las Guachas?

El espíritu diría que es siempre encarar desde una perspectiva más lúdica y divertida. Si van a mi Instagram se darán cuenta que me gusta mucho educar desde esa perspectiva, siento que todo es mucho más ameno así.

¿Por qué es necesaria una gestión sustentable respecto a la menstruación?

Una gestión menstrual sustentable es necesaria porque nuestro planeta así lo está pidiendo. Pensemos esto: ese descartable que utilizamos 3 hs y después desechamos utiliza miles de litros de agua para poder ser fabricado, deja residuos en nuestra vulva, están hechos mayormente de plástico y el plástico tarda 400 años en degradarse. También esos químicos venenosos quedan en la tierra y generamos enormes cantidades de residuos que son imposibles de tratar,.

En diferentes charlas que di siempre digo lo mismo. Tenemos opciones y es importante y básicamente nuestro derecho conocerlas para poder elegir. Si queremos usar descartables bien, pero sepamos las consecuencias que nos trae. Siempre dudemos de todo, indaguemos, sabemos que, a veces, para las industrias su único objetivo es generar ganancias sin ver las consecuencias.

¿Dónde te pueden encontrar?

Me pueden encontrar en @loquequierenlaswachas22 Instagram y Facebook.