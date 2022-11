Diferente a otros municipios que tienen deudas y se les dificulta el pago de salarios a los empleados, en Esquel nunca ha sucedido algo así durante el gobierno de Sergio Ongarato y todo indica que seguirá de esta forma.

Aunque el mandatario esquelense aún no rechaza totalmente la posibilidad de presentarse por un nuevo periodo al frente de la municipalidad, no parece que -en cuanto a los aspectos mencionados- nada cambie para cuando sea electo el nuevo gobierno.

Quien reciba el municipio para gobernar, según el intendente local, lo hará sin deudas y con los salarios de los empleados al día. Otras muchas cosas habrá que gestionar, pero hasta la fecha nada hace pensar que habrá algún inconveniente en este sentido.

Aunque no debía ser noticia el ordenamiento financiero y las obligaciones con el pago a los trabajadores, esto en Chubut se ha convertido en noticia mes a mes. En cuanto a los municipios, en la historia reciente de Esquel, no sufrimos los descalabros como si ha sucedido en otros de la provincia; por ejemplo, no hay que olvidar el caso de Rawson cuando terminó el gobierno de la actual diputada, Artero y asumió Biss, quien tuvo que dar respuesta a empleados y vecinos, primero sanado finanzas y pagando lo atrasado.

Recordemos que el pasado mes de octubre, se modificó la norma vigente la cual solo posibilitaba la reelección por única vez. En esa fecha la Legislatura provincial aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Municipios la cual limita a dos mandatos consecutivos a los intendentes, tomando como el primero el del 2019.

Por ahora, se afirma que esta modificación es de carácter excepcional. Dada esta realidad Ongarato queda habilitado a presentarse por la reelección, algo que a la fecha no ha expresado si lo hará o no, aunque todo hace presumir que tomará otros rumbos siempre dentro de la política. Solo se ha expedido sobre la importancia de continuar en la línea de la gestión actual, sea quien sea quien encabece el gobierno municipal.

Lo necesario

Con la situación económica complicada del país -sin claras medidas para contrarrestar la escalada inflacionaria- hasta el presupuesto que se discute y se aprobará en diciembre, tiene un grado de incertidumbre importante. Se vislumbra un 2023 donde los retos superan las certezas, con la necesidad de una gestión intensa la cual, si no se ha hecho hasta la fecha, será imprescindible en el próximo año.

La agenda de quienes disputen el gobierno para el próximo periodo debe incluir obras que han sido promesas de años, anuncios incumplidos y necesidades no resueltas.

Hospital, escuelas que no alcanzan y condiciones edilicias de las que están. La finalización del aeropuerto tantas veces anunciado y que hoy lo más grande que tiene el lugar es una carpa; agua para el Percy prometida con el bono del endeudamiento con el que también se invirtió en el centro de la ciudad, pero para el paraje tan cercano a nada todavía; falta de trabajo y de viviendas, ente otras muchas demandas.

También es hora que la dicotomía municipio-provincia no prevalezca ante los intereses locales no resueltos. Por ejemplo, si las escuelas están en Esquel y el hospital lo necesita la ciudad, la gestión y el avance hacia una solución es también municipal sin que ello implique que la provincia se hagan cargo de lo que les corresponde.

Tampoco se puede seguir posponiendo la definición del perfil y futuro que nos identifica como localidad. Si nos encaminamos al turismo -más allá de la conectividad deficiente- el código de planeamiento urbano aprobado hace menos de un año, ¿tiene visión turística? ¿están los servicios en función de una demanda que exceda lo local?

Lo que no hay

Será auspicioso que los espacios políticos que tienen aspiraciones de gobernar en Esquel a partir del 2023, estén trabajando en un proyecto superador para la localidad que nos saque de la ambigüedad como destino y nos permita posicionarnos de forma tal que, el perfil de la ciudad -sea el que sea- posibilite trabajo y crecimiento social.

Sería hasta novedoso que esa definición y aquello que los candidatos proyectan hacer tenga, más allá de buenas intenciones, al menos un esbozo real de cómo se piensan llevar a cabo las buenas intenciones que propician votos, con ilusión y esperanza.

CHISTECITO DE YAPA

-¿Por qué estas triste?

-Todo me sale mal…

-No te preocupes, siempre estaré contigo…

-Ves ¡es lo que digo!