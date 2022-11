-Los Mares del Sur: escrita por Manuel Vazquez Montalbán en 1979. La escena que comienza todo: un empresario es encontrado muerto en Barcelona. El empresario resultó ser Stuart Pedrell y fue asesinado cruelmente a navajazos. Con la aparición del cuerpo comienza el misterio. No convencida con la investigación policial su mujer- ahora viuda- le encarga al detective Pepe Carvalho resolver el caso. El cuerpo ha aparecido con una nota que parece no tener que ver con nada. El papel hallado en el bolsillo dice: “Ahora nadie me llevará al sur”. La novela describe muy bien el paisaje de la Ciudad de Barcelona: de los barrios altos donde viven los pudientes hasta los arrabales donde tal vez puede descifrar el enigma de ese sur. No se trata solo de un libro con una trama policial, sino que el autor también desenmaraña a lo largo de la historia el complejo diálogo entre las distintas clases sociales.

-La Dalia Negra: escrita por James Ellroy. Creo que este libro ya podría considerarse un clásico moderno dentro de la literatura policial. La historia fue llevada a la pantalla grande en 2006, de la mano de Brian De Palma con Scarlett Johanson y Josh Harnett en su elenco. Un día que podría haber sido cualquiera de 1947 en Los Ángeles aparece el cuerpo cortado en dos de una mujer. Prontamente el informe forense revelaría que la mujer fue torturada durante días antes de ser asesinada. Se trata de una trama completamente oscura, que navega por el submundo de la gente adinerada que puede vivir por fuera de la ley. Una jovén y determinada periodista bautiza a la víctima como “La Dalia Negra”, obligando así a los detectives a llevar su investigación a fondo. Sin embargo, no se enfrentarán a una tarea fácil: la investigación se encuentra totalmente viciada, llena de pistas falsas e intereses políticos.

-Independencia: se trata de la última novela escrita por Javier Cercas. Se trata de uno de esos libros que cuando los terminas, sentís que te falta algo. Lamentablemente, es tan atrapante que se termina de leer rápido. El detective Melchor Marín acude a una cita con su amigo el Inspector Blair: este necesita resolver un caso muy delicado. La alcaldesa de la ciudad está a punto de enfrentarse a un escándalo sexual. Alguien la está chantajeando con un vídeo sexual. Poco a poco el protagonista se va adentrando en distintos círculos de poder… donde descubre la peor cara de la ambición humana.