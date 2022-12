La carrera profesional de los jugadores de fútbol, en varias oportunidades, arranca desde la adolescencia. Hay futbolistas que debutan en la primera división a los 16 o 17 años, en medio de los estudios secundarios. Otros, como Sergio Agüero, hicieron su primera presentación tan solo a los 15 años de edad.

En este caso, un jugador de la Selección argentina que integró el plantel en Qatar 2022 y disputó casi todos los partidos, dejó en claro su deseo de finalizar los estudios para darle el ejemplo a su hijo y a todos los niños.

Se trata de Cristian Romero. El Cuti tiene 24 años y empezó su carrera profesional en Belgrano de Córdoba en 2016 cuando estaba en 4° año de la secundaria. Luego de saber cuánto pesa la Copa del Mundo, se expresó sobre sus estudios.

Además, el defensor argentino también contó que en un momento difícil pensó en dejar el fútbol. ”Pensé en dejar el fútbol en una etapa en la que le pasé mal. Reflexionando a la distancia, sé que esas cosas me hicieron más fuerte de la cabeza”, dijo.

En cuanto a la finalización de sus estudios, Romero indicó: "Apenas debuté en primera, largué el colegio. Estaba en 4° año y ahora me arrepiento. No es un ejemplo. Ahora que tengo 24 años quiero retomarlo y terminarlo. Es importante para mí, un ejemplo para mi hijo y para todos los niños que me conocen”.

Fuente: La Gaceta