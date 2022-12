Por Emir Henriquez

Agustín Cristiani es un vecino, cantautor y productor de la ciudad de Esquel. En diálogo con Red 43, realizó un recorrido sobre su trayectoria musical y nos explicó cómo nació su pasión por la música, cuáles fueron los proyectos que impulsó a lo largo de su carrera y qué perspectiva tiene acerca de esta expresión artística.

Sus acercamientos al mundo musical comenzaron a temprana edad mientras cursaba el secundario en el Conservatorio de Buenos Aires. Su papá le regaló una guitarra y un profesor de música le enseñó los primeros acordes con canciones de artistas y grupos famosos, como León Gieco, Rolling Stone, Los Beatles, entre otras. También tenía grupos de amigos músicos, con quienes tocaban canciones en reuniones, matines y quinchos.

"El mundo de la música me abrió puertas. Me fui a Buenos Aires a estudiar al Conservatorio porque necesitaba aprender a leer y escribir, siendo una manera de comunicarse con otros músicos. También me sirvió mucho para plasmar en una partitura todos esos líos que tenía en la cabeza", expresó.

A la hora de componer canciones, Cristiani reveló que sucede de manera muy esporádica: "uno empieza a tocar melodías nuevas o inventadas. Se arranca como un juego hasta que vas encontrando la forma de componer. Surgen las ideas y el entender un poco la estructura de las canciones. La inspiración viene de algún lado, pero no puntual".

"Me gusta mucho el tema de la cocina: crear y grabar una canción".

A lo largo de su carrera, el cantautor grabó ocho discos: "Tiempos" (2001), "Caprichos del norte" (2005), "Sueño táctil" (2009), "Dúo Miguez- Cristiani" (2010), "La soledad de la guitarra. Boceto I" (2011), "Canciones para alcanzar la luna" (2012), "Un mundo circundante" (2012), y "13 acordes en tiempos de encierro" (2020). Respecto a esto, indicó que el primer álbum le gustó mucho y recordó: "Me había ido a Buenos Aires y conocí al pianista Hernán Miguez en 2001, con quien aprendí a componer, armar los estribos y que las canciones tengan sentido. Era una adrenalina linda y nueva".

Otros de sus proyectos musicales fue el documental audiovisual "La canción perdida", una idea que nació en 2009 debido a que "me di cuenta de que, a nivel nacional, lo que pasaba cultural y artísticamente en la Patagonia estaba relegado. Son pocos los músicos que trascienden. Entonces quiero mostrar lo que pasa en los lugares más inhóspitos de la Patagonia, a las personas que hacen música por amor para pasar el tiempo". Cristiani señaló que el documental decidió que sea protagonizado por músicos de avanzada edad ya que son personas que "está bueno que la gente conozca de su historia".

La creación de un estudio de producción también fue uno de los pilares importantes dentro de su trayectoria musical. Siempre quiso tener un estudio en el patio de su casa para llevar a cabo proyectos musicales propios y de amigos músicos. El primero lo construyó cuando vivía cerca del centro de Esquel y lo llamó "El estudio de los vientos", hasta luego mudarse al B° Arco II y crear "Panorámica", un lugar para que bandas y cantantes puedan grabar su música.

"La idea del estudio es una inquietud mía personal, como un amor propio a las ganas de grabar".

Teniendo en cuenta las experiencias y proyectos que formaron parte de su trayectoria, Cristiani destacó que la música de la actualidad se diferencia de lo que era en épocas anteriores. "Antes grabar un disco era un super proyecto. Ahora con la tecnología la manera de escuchar música tomó otra forma. Las nuevas generaciones no se toman el tiempo de escuchar un disco completo", opinó y agregó: "escucho canciones y trató de entender lo que quiso hacer el artista en ese momento".

"La forma de componer a niveles mundiales me da la sensación de que los artistas nuevos escriben música porque sí. Antes las letras eran más elaboradas, los artistas componían de otra manera. Hoy es todo más sencillo y a la ligera".

A modo de conclusión, el cantautor contó que una de las propuestas que le interesa seguir profundizando es el documental "La canción perdida", "Eso me puede mucho. Queriendo ir a buscar esos músicos de oficio que están perdidos por ahí", dijo Cristiani y nos comentó que festejó navidad en el campo de unos parientes cerca de El Maitén y en el camino pasaron por Ñorquinco, observando que a tres kilómetros había un ranchito y preguntándose: "¿No habrá alguien que quiera mostrar algo? Esa gente existe y nadie la ve. Mi interés siempre está pensado en mostrar esa gente", concluyó.



Agradezco la colaboración de Agustín Cristiani con el material fotográfico para la nota.