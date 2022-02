Este lunes se dejó sin efecto el fallo de la Jueza Mariel Suárez quien había dictado la libertad para Franco Almonacid, un joven de 26 años que chocó el camión contra el auto de su ex novia, cuando ésta estaba estacionando en Comodoro Rivadavia.

Tras dejar sin efecto la medida de la jueza Suárez, los jueces dictaron la prisión preventiva del imputado por el término de un mes. Según El Patagónico, Cosmaro y Arcuri consideraron que la resolución de la magistrada tenía fundamentos aparentes, pero en realidad era “contradictoria”.

Vale mencionar, que en su resolución, Suárez había dispuesto la prohibición de acercamiento de Almonacid hacia las víctimas y su familia, pero también resolvió que el imputado quedara en libertad. Ante esto, la fiscal María Laura Blanco -que había solicitado tres meses de prisión preventiva para el acusado- pidió que se revisara esa decisión ante un tribunal integrado por al menos dos jueces distintos.

Estas medidas, sostuvo la funcionaria judicial, “fueron expresamente solicitadas por el defensor, que yo no consentí, y que ni siquiera se me dio la oportunidad de oponerme, ya que pedí la palabra para hacerlo informando expresamente que quería resaltar algunas falsedades afirmadas por el defensor y me fue denegada”.