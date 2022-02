El Departamento de Turismo del municipio de Gobernador Costa lanzó la convocatoria para postularse como Reina de la Fiesta Provincial del Caballo. Uno podría horrorizarse por el diseño armado en paint, pero no. Lo horroroso del afiche no es su falta de criterio estético -ese que nos exigen a las mujeres para poder presentarnos a Reinas- sino sus requisitos. El cartel expresa con claridad:

Ser soltera y sin hijos

Tener entre 17 y 25 años cumplidos a la fecha del certamen.

Con sinceridad, no sé por dónde empezar. Estoy esperando que aparezcan las cámaras y me digan que es todo una joda para videomatch. ¿Qué? ¿Videomatch está pasado de moda? Perdón, me confundí porque todavía hay un municipio dispuesto a destinar recursos públicos en la organización de un evento que lo único que hace es seguir violentando a las mujeres.

Empecemos por lo básico: la convocatoria está realizada por un municipio. La organización se paga con el dinero público. Desde el 19 de Diciembre de 2018 con la sanción de la Ley Micaela (27.499) este y todos los municipios se encuentran en la obligación de capacitar a su personal en temática de género y prevención de la violencia contra de género. Esta capacitación es necesaria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En criollo, a partir de esta ley combatir la violencia de género no es simplemente una responsabilidad moral o ideológica para el municipio, es una obligación legal. Parece un chiste que a dos años de su sanción un municipio promueva un certamen de belleza que oprime a nuestro género, reduciéndonos a objeto que debe ser juzgado por su apariencia física.

Continuemos por el tema de la edad. Es requisito para participar ser jovén. No se puede ser reina de la belleza sin poseer juventud. Me parece que no es muy necesario explayarse sobre el tema de que ni siquiera se solicita que seamos mayores de edad. A las mujeres se nos exige ser jóvenes, porque mientras somos jóvenes la máquina de parir criaturas funciona. Una vez que nos ponemos viejas, en teoría, dejamos de ser bellas. Esto se debe a que dejamos de ser funcionales. Repito: hay un municipio fomentando y reforzando esa idea.

Nos piden que seamos solteras. Por supuesto, la reina de belleza ideal es la que todavía no tiene dueño. No me sorprende. Una mujer en pareja ya tiene dueño… ¿Cómo va a andar provocando a otros tipos por ahí con su belleza? Si seremos las minas… La que está casada, mejor que se guarde todo eso para el marido.

Y por último, la vedette de los requisitos para ser reina: no tener hijos. Porque, obvio, si tenés hijos cómo te vas a dedicar a ser Reina. ¿No estarás pensando en abandonar a tus hijos para ir a provocar tipos por ahí? De vuelta, si seremos jodidas las minas eh… Pero, bueno, hay quienes pensarán que el problema es irse a representar a la Ciudad de Gobernador Costa a otra localidad. ¿Con quién va a dejar la Reina a sus hijos? Parece que a quién redactó los requisitos no se le ocurrió que los hijos también tienen padre y que el padre puede cuidarlos.

Estoy harta de que a las mujeres se nos reduzca a algo digno de ser admirado por su belleza. Estoy harta de que se nos pongan requisitos imposibles de ser alcanzados. Yo me pregunto quién va a ser el juez de este certamen. ¿Qué requisitos se les va a exigir para juzgar a estas jóvenes, solteras y sin hijos? ¿Que tengan la cuota alimentaria al día? ¿Que no tengan denuncias de violencia de género? ¿Que formen partes de grupos de reflexión? ¿Que no sean pelados? ¿Que no tengan panza? Digo… ya que estamos con los requisitos inalcanzables, que por lo menos sean para los dos lados. Porque pienso, se la pasan exigiendo y al final, es como el meme ese que hay dando vueltas del bagarto que pide que las pibas que invitan a la previa sean lindas. Si nos van a venir a exigir que seamos reinas de belleza, por lo menos diseñen un afiche que no me haga sangrar los ojos. Que quieren que les diga, no sé si me tienen harta o si al final hay mucha yegua para tan poco caballo.