Cuando Harry conoció a Sally: si, ya sé… me van a decir que esa la vimos todos. Es cierto, este film ya cumplió 30 años desde su estreno, pero sigue siendo un peliculón. Además, el público se renueva: hay varias generaciones que todavía no la vieron. Con guión de Nora Ephron y protagonizada por la hermosísima Meg Ryan. Si bien el film podría etiquetarse dentro del género de la comedia romántica, lo que más me gusta es que es una historia de amor real y sincera. Harry y Sally son dos universitarios que se conocen de pura casualidad. Harry vive convencido de que la amistad entre el hombre y la mujer es imposible, mientras que Sally cree totalmente lo contrario.

Shakespeare Apasionado: amo a Gwyneth Paltrow, desde su papel en The Royal Tenenbaums hasta en su papel en las pelis de Iron Man. La trama de esta peli gira en torno a un joven William Shakespeare que está pasando una racha fatal. Lo que le hacía falta a nuestro personaje era una musa inspiradora… finalmente la encuentra en Lady Viola, con quién comienza un romance secreto.

Más allá de los sueños: un peliculón interpretado por Robin Williams. En el film interpreta al Doctor Chris Nielson, él y su esposa transitan la vida a duras penas luego de la muerte de sus dos hijos. El giro de la película llega cuando él también muere y llega al cielo. Lo que más me gusta de esta historia es que al principio puede parecer un poco vacía, un poco trillada, pero al final te das cuenta que es una historia profunda con un gran de mensaje.