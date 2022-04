Muchos dicen que es el mejor disco del rock argentino: personalmente, no estoy a favor de esta idea de “tenes que escucharlo”, “tenes que ver esa peli”, “tenes que leer tal libro”. No todas las personas estamos atravesadas por lo mismo, entonces no todas las cosas nos llegan de la misma manera. Pero… si es cierto que probablemente este disco rankee entre los mejores.

-Su tapa completamente vanguardista: aunque para la generación que pertenezco el disco como objeto es algo prácticamente en desuso, está obra fue editada en 1973. En ese momento se trató de una imagen visual completamente disruptiva para un disco. Fiel al estilo vanguardista de Spinetta, quién es el verdadero autor del disco, este salió bajo el nombre Pescado Rabioso por una cuestión contractual. En la tapa se pueden apreciar solo dos colores: el verde y el amarillo. Estos estuvieron inspirados en el poeta que da el nombre al disco, Antonin Artaud, quién dijo que son los colores de la muerte. El verde de la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia. El disco es un poco eso, un pasaje entre esta vida y la otra.

-Es el disco de las mil interpretaciones: nunca escuché a dos personas que lo interpreten exactamente de la misma manera. Y cada vez que lo vuelvo a escuchar, encuentro algo nuevo. Spinetta siempre fue bastante esquivo al momento de tener que dar interpretaciones de su obra. Sin embargo, a está alturas no se puede negar que el disco está íntimamente ligado a la figura de Antonin Artaud y que es una clara crítica a la música de paquete, que cede con simpleza a la comercialización.