La vorágine diaria muchas veces no permite medir ni cuantificar en su justa medida el cumplimiento de las políticas de Estado de fondo, no suelen tener demasiado trascendencia, y esa es una de las fortalezas que puede exhibir en su gestión el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, quien decidió reconocer efectivamente a los ex combatientes del conflicto de las Islas Malvinas.

En el año 2012 la Legislatura del Chubut sancionó una ley que establece la prioridad para el ingreso en puestos vacantes en todos los organismos públicos provinciales cuando se haya producido por el fallecimiento o jubilación de un ex soldado conscripto combatiente en Malvinas.

Esa norma determinó la prioridad a favor de “uno de los hijos o cónyuge” de los soldados combatientes en Malvinas. La ley fue registrada el 4 de enero del año 2013, y desde ese momento no se produjo nunca el ingreso de ningún hijo o cónyuge de un veterano de guerra.

Hasta que el gobernador Arcioni decidió dar fiel cumplimiento a la ley, que lleva el número XVIII 76, y en diciembre de 2020 dictó el decreto 1389 mediante el cual se mensualizó a Marcelo Alejandro Novoa, que entonces tenía 28 años, producto de que su padre Oscar Jesús Novoa, ex combatiente de Malvinas, se jubiló de su empleo en el Ministerio de Educación.

El joven Novoa fue mensualizado y designado para que cumpla funciones en la Escuela Nº 779 de Corcovado. Habían pasado siete años desde la sanción de la ley, y de esa forma se daba cumplimiento por primera vez y se producía un efectivo reconocimiento a un veterano de guerra.

A los pocos meses, en abril de 2021, el mandatario chubutense dictó otro decreto en el mismo sentido. Fue el número 277 y mediante el mismo se produjo el ingreso de 11 familiares directos de ex combatientes a la planta del Estado Provincial.

Los mismos se incorporaron a las filas de la Policía del Chubut, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Administración de Vialidad Provincial y la Secretaría de Trabajo.

El 28 de marzo de este año, a pocos días de recordarse los 40 años de la Gesta de Malvinas, mediante otro decreto Arcioni definió la incorporación de otros 23 familiares de ex combatientes, que produjeron la vacante por fallecimiento o por acogerse a los beneficios jubilatorios.

En este caso las designaciones se produjeron en los Ministerios de Salud; Desarrollo Social; Educación; Seguridad; Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio; Gobierno y Justicia; en las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Trabajo y la Policía del Chubut.

Ley Laboral Trans

El Gobierno Provincial fue una de las tres primeras provincias en aprobar la Ley de Inclusión Laboral Trans N° I – 621 y, de esta forma, sentó un precedente para promover una ley que garantiza políticas públicas de inclusión en el mercado laboral y medidas de acción positiva hacia el colectivo de personas trans. Esa norma se sancionó en el año 2018 y convirtió a Chubut en una de las tres primeras provincias de Argentina en tenerla.

El 31 de marzo último, el gobernador Arcioni firmó el decreto 253 y a través del mismo se incorporaron dos personas pertenecientes al colectivo trans al plantel básico de la Subsecretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad. Se trata de Jazmín Verra y Morena Quiroga.

Además, el Gobierno del Chubut abrió el registro para que se puedan inscribir las personas del colectivo a través del enlace cupolaboraltrans.chubut.gov.ar.

Estas políticas, que dan cumplimiento a derechos sancionados en leyes, muchas veces pasan desapercibidas ante las cuestiones urgentes de lo cotidiano. Pero son sin dudas las que fortalecen la institucionalidad dando cumplimiento al reconocimiento efectivo de derechos de sectores discriminados.