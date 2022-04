Siento que, sobre todo en las redes, hay mucho discurso falopa sobre ser tu propia jefa. Estoy de acuerdo, por nada del mundo volvería a tener un trabajo en relación de dependencia. Me agotó el horario de 9:00 a 18:00, me agotó tener que negociar cuando tomarme mis vacaciones, me agotó tener que estar en escritorio de lunes a viernes cuando -por lo menos- dos días a la semana podría haber trabajo en pijama desde la comodidad de mi casa. Pero… no creo que ser mi propia jefa sea lo mejor del mundo. Más bien, creo que es algo así como lo mejor y lo peor a la vez. Hay muchas cosas sobre trabajar de manera independiente que nadie te cuenta y que es necesario considerar antes de saltar al vacío.

-No tendrás jefe, pero vas a tener clientes: y -spoiler alert- algunos pueden llegar a ser peor que un jefe. Si, te van a seguir llegando mensajes de trabajo a cualquier hora: viernes 21:00 hrs, sábados 18:00 hrs y, mi favorita, domingos 11 am. Si pensabas que ser freelancer era la mejor forma de no trabajar fuera de horario, lamento decirte que es todo lo contrario.

-No, no te podés tomar todas las vacaciones que quieras: cuando pasas a trabajar de manera independiente, tus ingresos pasan a depender directamente de las horas que trabajes o la cantidad de proyectos que líderes. Es una lástima, pero se termina el concepto de vacaciones pagas. Si querés tomarte días, tenés que trabajar antes para compensar esos ingresos.

-Voy a trabajar solo con proyectos que me interesen: creo que de todos los mitos de ser tu propia jefa, este es el que no es tan irreal. Pero, tenés que saber que al principio, mientras armas la rueda de laburo y te vas generando un nombre como profesional vas a trabajar en el proyecto que te toque.

-Hacete amiga de la administración: cuando trabajas en una empresa hay muchas cosas que están resueltas. Por ejemplo, si se te traba la compu enseguida le chiflas al pibe de sistemas. O cuando tenés que pagarle a un proveedor, le pasas la factura al área de administración. Cuando pasas a ser tu propia jefa, te convertís en mucho más que solo tu jefa. Sos tu jefa, sos la chica de administración, sos el pibe de sistemas, sos la secretaria, sos la vendedora. Vas a ocupar muchos puestos antes de que tu negocio escale, vas a tener que desarrollar muchas tareas que por ahí no tienen tanto que ver con lo que ofreces sino más bien con que tu negocio funcione.