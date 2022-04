Emilio Castillo es veterano de Malvinas. Es oriundo de Entre Ríos y fue enviado a las Islas 1982 cuando vivía en Esquel y formaba parte del Ejército.

A 40 años de la Gesta de Malvinas viajó a Esquel para recordar su paso por la ciudad y en diálogo con Red 43 rememoró aquellos tiempos, contó su historia de vida y lo que significó para él ese trágico acontecimiento que marcó la historia de nuestro país.

"Me tocó ir a Malvinas con el grado de Sargento", expresó.

"El balance que hago es el recuerdo que todavía esta intacto en nuestra mente; como si hubiera sido ayer. Está marcado a fuego, es algo inolvidable mas allá de que pasaron 40 años", dijo, y agregó que no olvida a sus compañeros que murieron en las Islas. "Como mojones reivindicatorios esperando que nuestra bandera flamee en las islas"

Contó que siente un profundo cariño por Esquel y que trata de venir seguido a visitar a sus amigos y recordar sus años de servicio en el Regimiento de Exploración de Caballería 3. "Siempre aparece una lagrima pero lo que nos ayuda a unirnos es el Facebook o el Whatsapp", indicó. Asimismo expuso que en la actualidad "muchos Veteranos de Guerra estamos sufriendo enfermedades, estrés porque el apoyo de la salud no esta siendo muy bueno"

"No me arrepiento porque era mi carrera y tenía que hacer lo que se debía hacer", dijo, y expresó que "nosotros estábamos preparados pero nunca nos imaginamos cómo podía ser una guerra. Estábamos en una guerra, no en el cuartel".

En otro tramo de la entrevista, el veterano reconoció que "las guerras no deben existir" dado que "hay sufrimiento, madres que pierden a sus hijos y sus esposos". También hizo referencia a lo que ocurre luego de las guerras y que se trata de un gasto innecesario que realizan las naciones. "La guerra la ganan los grandes, los que vamos somos los que cumplimos ordenes", señaló y dijo que debe haber "diálogo político" para evitar llegar a un conflicto bélico.

Luego de volver de la guerra, el veterano se acercó más a la religión y en el día de hoy sigue agradeciendo la Dios la posibilidad de haber sobrevivido y continuar con su vida.

Catillo hizo una reflexión sobre el tema Malvinas en la actualidad: "A veces les digo que somos el libro viviente, nosotros les vamos a contar la verdad. El 2 de abril tiene que ser todo el año y cierta parte de la sociedad no nos reconoce".

Para finalizar pidió que se les asegure el acceso a la salud y otros derechos: "Queremos salud, atención medica porque somos grandes y contención".