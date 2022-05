Sandinista, The Clash: empiezo la serie de recomendaciones un disco de antes de que naciera, de la década del 80 para ser exactos. Pero, no diría exactamente que se trate de un disco con una vibra 80. Sandinista! Es un disco triple que fue completamente revolucionario para su época. Con este disco The Clash simplemente creo una obra maestra.

¿Dónde jugarán las niñas?, Molotov: Este disco tiene casi mi edad: 25 años. Hoy, a primera vista, capaz algunos de sus temas no toleran el escrutinio de algunas feministas. Desde su portada con una imagen de una colegiala provocativa y con una historia por detrás todavía más rupturista. La tapa de su álbum debut sería solamente la primera de muchas polémicas. Con estilo musical recontra atrevido y letras con una postura política indiscutida, 25 años después de su lanzamiento sigue siendo un disco para volver a escuchar.

Ok Computer, Radiohead: definitivamente se trata del disco para escuchar en continuidad por excelencia. Prácticamente, el final de la primera canción, “Airbag”, es el principio de la canción que le sigue, “Paranoid Android”. Una puesta jugada, que pone de lleno el concepto de continuidad musical.

Horses, Patti Smith: qué sé yo, algunos dirán que estoy re loca, pero Patti Smith me llega al corazón gracias al componente religioso de sus letras. A veces siento, que la base de su poesía es una fe completamente desesperanzada. Una de mis rebeldes favoritas. Una de mis cantantes favoritas. Una de mis poetas favoritas. Una que no puedo dejar de recomendar. Y el disco Horses, tiene una de las mejores letras de la historia: “Jesus died for somebody’s sins but not mine” (“Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos”).

The Marshal Mathers, Eminem: No todo puede ser punk rock en esta vida. Se trata del tercer disco de estudio del rapero. Es un disco emblema porque convirtió al género del rap en un fenómeno de masas. Emisoras como los 40 principales estrenaron los temas de este disco.