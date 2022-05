-Me hacen reír a carcajadas: no lo voy a negar. Mirar esta serie conmigo no es una experiencia silenciosa. Lo absurdo de la dinámica entre los personajes del show no falla. Creo que me hace reír tanto porque tiene bastantes similitudes con lo absurdos que resultan los vínculos en la vida real.

-El argumento: si bien la idea es hacer culto a Volver al Futuro, el argumento se corre bastante de lo que podemos encontrar en el catálogo televisivo o on demand. Un científico loco, que a la vez es un padre abandónico y un abuelo totalmente dependiente de su nieto adolescente. Todo esto sucede mientras recorren distintos universos. ¿Estabas aburrido? Bueno, imposible aburrirse con este argumento.

-Lo bien guionados que están los personajes: nunca jamás vas a ver un personaje de Rick & Morty yendo “en contra” de lo que haría su personaje solo porque la trama del capítulo lo necesita. Siempre son fieles a la forma en la que actuarían. Son completamente auténticos.

-No se trata de finales felices: si, lo sé. Si vienen leyendo mis recomendaciones ya se habrán dado cuenta que al momento de elegir voy por el cinismo. No creo que en los finales felices, porque no creo que sean reales. Estoy convencida de que la vida es perfectamente imperfecta y a pesar de eso elegimos ser felices. Por eso, me encanta como cierra capítulo a capítulo la historia de Rick & Morty. Hay algunos grandes triunfos junto pequeñas derrotas, otras veces son grandes derrotas y pequeños triunfos. Exactamente así como es en la vida.