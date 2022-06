El gobernador Mariano Arcioni ejemplificó con la actitud de una diputada nacional de Comodoro Rivadavia lo que no quiere para Chubut. La legisladora comodorense se negó a participar en el acto del 100 aniversario de YPF sólo porque la actividad central tuvo lugar en la Capital Federal, aunque luego hubo otras conmemoraciones en Comodoro Rivadavia.

“Eso es lo que no tiene que suceder. Poner por encima de las cosas importantes el ego y los egoísmos de los dirigentes políticos”, dijo Arcioni, quien aseguró que va a continuar trabajando para que en Chubut no se instale “la grieta” nacional.

“Queremos que nuestra provincia se engrandezca y para eso necesitamos de todos, basta de esa grieta. ¿Desde el odio qué se puede construir? Una sociedad dividida perjudica al vecino”, sentenció.

El mandatario chubutense expresó en las últimas horas las que, quizás, sean sus principales prioridades de cara al último tramo de su gestión. Se autodefinió como un militante contra la grieta, y en reiteradas oportunidades aseguró que él quiere una provincia donde no exista ese nivel de conflictividad.

De hecho, ese argumento lo utilizó al dar por terminado definitivamente el debate por la habilitación de la zonificación minera, y destacó el rol de acompañamiento que tuvo el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, en su decisión de vetar la ley que había sido sancionada en diciembre del año pasado.

Ferviente defensor del diálogo, Arcioni no cuestionó a ningún dirigente político por no acompañarlo en esos momentos de dificultades institucionales, pero sí mencionó expresamente al jefe comunal comodorense, uno de los aspirantes a sucederlo en la Gobernación del Chubut.

El mandatario provincial desayunó la semana última con periodistas, al conmemorarse su día, y en la ocasión se despachó sobre todos los temas que los presentes quisieron abordar. Desde la gestión e institucional, hasta los temas exclusivamente políticos.

Arcioni aclaró que la definición de la fórmula que presentará el peronismo la tienen que tomar el propio Luque y el vicegobernador Ricardo Sastre, aunque sumó a otros dirigentes de esa fuerza política. “Supongo que habrá cuestiones orgánicas en las que tendrán intervención también otros dirigentes”, sostuvo.

No definió, al menos hasta ahora, si habrá adelantamiento o no de las elecciones y ratificó que seguirá involucrado, luego del 2023, en la actividad política, aunque no necesariamente ocupando un cargo.

“Participamos de un espacio y un proyecto político que seguiremos promoviendo”, manifestó al ratificar que seguirá afiliado a Chubut Somos Todos y se continuará referenciando a nivel nacional con el Frente Renovador, que lidera el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

El mandatario chubutense afirmó que su principal prioridad es volver a darle volumen a la gestión de gobierno y transparentó horas después que se están saldando deudas, a la vez que destacó la prioridad que se le dio a las inversiones en Salud, Educación y Seguridad.

“Vamos a saldar todas las deudas, este es un gobierno que sabe saldar las deudas. Y lo que decimos, lo cumplimos”, manifestó Arcioni, que está transitando su mejor momento en la gestión de gobierno desde que le tocó asumir tras el fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves.

Quizás la definición política más importante que brindó Arcioni fue su decisión, ya tomada, de no compartir bajo ningún aspecto un proyecto con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el sector que comanda el ex intendente Gustavo Mac Karthy.

“Es una decisión personal, luego habrá que ver que deciden los dirigentes del Frente Renovador de Chubut y Chubut Somos Todos. Pero yo no voy a compartir espacios con ellos, hicieron mucho daño en momentos muy difíciles que estábamos atravesando”, sentenció Arcioni.

Yrigoyen, el primer populista

“El populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita”, afirmó el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y desató la furia de las principales figuras del radicalismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.



“Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo«, siguió el líder del PRO, quien exhortó a “luchar contra el populismo en forma global”.



Macri parece ir contra la corriente de sus propios dirigentes que buscan mantener la alianza con la UCR, y en Chubut ninguno de los referentes del PRO salió a desmarcarse de las desafortunadas expresiones del ex primer mandatario.

Partido Justicialista

En el peronismo todo marcha como lo planificaron el intendente Luque y el vicegobernador Sastre. Por el momento los acuerdos se vienen cumpliendo y cada uno sigue desplegando su estrategia, aunque la diferencia que se observa es que el despliegue del comodorense tiene mayor intensidad.

Nada se puede definir aún, porque todavía Arcioni no determinó si efectivamente adelantará y desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales. El acuerdo de ambos es trabajar juntos y luego decidir quién encabeza la fórmula.

No obstante, hay quienes arriesgan que Luque encabezará la fórmula, y una alternativa es que Sastre busque nuevamente ser intendente de Madryn, cediendo a su hermano Gustavo el segundo lugar en la fórmula provincial.

UCR y Milei

La renovación de las expectativas en la UCR con el refresco que significó la llegada a la presidencia del intendente de Rawson, Damián Biss, equilibró el balancín que parecía definitivamente inclinado hacia el lado del senador nacional, Ignacio “Nacho” Torres.

Hace pocas horas, el intendente de Rawson aseguró que el radicalismo “va a tener candidato a gobernador y a intendente en todas las localidades de Chubut”. No parece tan fácil ahora el camino para el joven senador nacional, aunque su ascenso se basa y sostiene en el contundente triunfo en las elecciones del año pasado.

Mientras tanto, un dirigente de una reconocida familia radical, y también ex funcionario, estaría ultimando los detalles para que el diputado nacional y referente Libertario, Javier Milei, visite próximamente Chubut. Estaría organizando actividades en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia.



