¿Qué significa Sankalpa? ¿Qué es?

Sankalpa es una palabra de la lengua sánscrita y significa intención, propósito o determinación. Se trata de una oración simple y corta que está en presente, en positivo y según la necesidad particular.

El sankalpa se puede repetir hasta que sintamos que hemos resuelto ese asunto, o podemos variarlo en relación con una necesidad específica que surja. Si decidimos mantener un sankalpa durante un tiempo (o hasta resolver el conflicto), la intención se hace aún más poderosa. Así, también, nombramos nuestro nuevo proyecto, que es donde estamos trabajando a diario con muchas novedades y profesionalidad.

¿Qué es el yoga? ¿Y la práctica de Yoga?

Hemos definido el Yoga como la ciencia de la unión, de la integración humana. YOGA es una palabra sánscrita que significa literalmente, traducida a nuestro lenguaje:

unir, juntar, soldar, y está tomada de la raíz “YUJ”, unión.

La primera Técnica enseñada en los Sutras, ha sido el Viyoga, osea, la capacidad de separar lo espiritual de la mente y del cuerpo. En este sentido, todas las clases de Yoga tienen este mismo objetivo. Lo que determina y califica las diferentes técnicas, no es su objetivo, sino sus medios, los instrumentos y mecanismos que emplean de modo predominante para llegar a él.

Para que todos podamos disfrutar de esta práctica milenaria, el yoga es encontrarse en el sentir de cada uno, liberar los miedos, poder estar en la calma, en la observación sin juicio.

Desde mi Escuela de Yoga Integral, invito a todos a que puedan superar sus resistencias, a ver el progreso clase a clase... Es maravilloso lo que se comparte y lo que se crece. Son experiencias personales aunque trabajemos en grupo... Así como todos pueden hacer yoga, también todos pueden hacer la formación y sorprenderse con la superación día a día.

El Yoga no es solo físico, no hay que quedarse con ese pedacito que es lo más visible pero no lo único, también tenemos danza, arte, mantras, respiración, meditación, contemplación y muchas cosas que vas descubriendo en el correr de los años....

¿Qué son las terapias complementarias?

Las terapias alternativas y/o complementarias, como se expresa "complementa" o acompaña a un tratamiento o a una situación particular. En general uno busca hasta que logra dar con la que necesita en ese momento, y luego puede elegir otra porque todos estamos en constante crecimiento y cambio.

Las terapias son muchas, te nombro algunas como Flores de Bach, Barras de Access, Colorterapia, danzaterapia, yogaterapia, gemoterapia, mindfulness, pintar mandalas, acupuntura, masajes corporales y/o energéticos, y así muchos más...

Todas colaboran a superar algún bloqueo en distintas épocas de la vida. Todas las terapias están al servicio del bien común.

¿Qué te motivó a hacer todo esto?

Supongo que es mi camino, muchas cosas que estudié me resultaron conocidas, mucha gente que me guía (maestros, colegas) me han dicho que es un don eso de ver más allá y la facilidad para estudiar y para enseñar... Mi motivo más grande es colaborar a ampliar la conciencia, a que el ser humano vuelva a ser más humano, voy sembrando, me siento guiada y comprendida por todos los que me rodean, por algo la gente que llega es la que tiene que estar y vamos cumpliendo ciclos.

Mi nombre espiritual es Annapurna, me lo dió mi maestro de Yoga hace más de una década, y es la diosa de las cosechas... ¿Entendes? Entonces es mi camino, voy sembrando, no es fácil muchas veces, no espero se entienda lo que hago o dejo de hacer, se que siempre estoy en contacto con mis maestros y eso hace que uno camine de a poco pero con pasos firmes....

¿Cómo te pueden contactar?

Mi teléfono es 2945 413930, mi nombre es Paula Drach Bel, Swamini Annapurna... Tengo todas las redes ¡¡¡uuuffff !!! Pero me gusta mas que me contacten por whatsapp o telegram así no me pierdo ningún mensaje.... Me encanta recibir mensajes y voy contestando con amor.