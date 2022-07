Aupame Nacer: una partera todo terreno

Pregunta: ¿Hace cuántos años que sos partera? ¿Cómo empezaste?

Respuesta: Hace 18 años que soy partera. Me recibí como Lic. En Obstetricia en la Universidad Nacional de La Plata. Estuve 1 año haciendo prácticas ad honorem en el hospital de Escobar y una vez que me entregaron el título, regresé a mi ciudad natal. Luego de 4 años fui de voluntaria a México a la univa Escuela de Parteras de ese país donde me ofrecieron trabajo y me quedé 3 años como directora de la escuela. Regresé a mi ciudad cuando creí que se había cumplido un ciclo. De mucha experiencia y aprendizaje personal y profesional, también de impulsar la partería en aquel país. Y ya de regreso en mi país volví a trabajar en el Hospital de Esquel con una renovación del equipo médico y ahora con un staff completo de 6 parteras. También trabajé en el medio privado acompañando nacimientos hasta que nació mi hijo. Además del taller de trabajo corporal para el embarazo y el parto que hace ya 11 años doy en el centro Fuente Buena, donde también damos talleres junto con Valerie O´farrel de encuentro con la mujer que habita en vos para diferentes momentos de la vida femenina.

P: ¿Qué es ser partera para vos?

R: Ser partera, es mi misión en la vida. Es la carrera que elegí en la universidad o ella me eligió a mí. Es lo que amo hacer, acompañar y brindar información a mamás, papás y acompañantes. Como así también descubrí estando en México, la formación a colegas que están aprendiendo el arte y oficio de ser parteras. Es un llamado al servicio de los Nacimientos, al servicio de las mujeres que se desconectaron de la información del proceso sagrado e instintivo del nacimiento.

P: ¿Qué es la lactancia materna? ¿Cuál es su importancia?

R: La lactancia materna es el proceso en donde el cuerpo de la mamá le brinda mucho más que alimento a su cría a través del pecho materno. La Importancia es que está diseñada pura y exclusivamente para ese bebé al momento de nacer. Tiene todo lo que el bebé necesita hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) siendo que al año todavía aporta las 2/3 partes de todos los nutrientes que el bebé necesita. Que tiene beneficios para la mamá, el bebé, la familia y hasta el medio ambiente. Que además le brinda inmunidad para las enfermedades a su alrededor y las que ya tuvo su mamá. Ninguna otra leche tiene esos beneficios. Además que se va adaptando a cada etapa del bebé.

P: ¿Qué se celebra/conmemora en la semana de la lactancia?

R: Esta Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF, en 1992, y World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), que es el organismo que se encarga cada año de organizar el evento, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Todo esto porque ya hace casi medio siglo, con la incorporación de la leche de fórmula, se fueron perdiendo y reemplazando la lactancia materna y la desconeccion de la naturaleza de nuestro cuerpo para depositar afuera el trabajo, buscando así una solución, cuando por desconocimiento, desconfianza del propio cuerpo, la soledad y las dificultades, entre otras, suele ser más fácil la fórmula que la lactancia. Y es así que cada año se escribe un lema y se trabaja sobre ese lema para concientizar a la población. Este año el lema es: "Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando" cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Pregunta: ¿Qué le dirías a una mamá que tiene que prepararse para dar la teta?

Respuesta: Que no es lo difícil que todos dicen y que tiene que adquirir la confianza, el conocimiento, la compañía y las herramientas para vivirla de una forma fácil y placentera como lo es. Confiando en su cuerpo, su instinto y el de su bebé, para lo que tiene que prepararse y estar acompañada de personas también informadas y con recursos que sepan solicitar ayuda cuando se necesite. Y ante una dificultad buscar opciones antes de suplementar con leche de fórmula. Porque nadie va a dejar un bebé con hambre pero no por eso debemos recurrir a la fórmula, se puede dar la misma leche de mamá extraída en otros momentos.

Pregunta: ¿Dónde te pueden encontrar y qué servicios estás ofreciendo para esta semana?

Respuesta: En el centro Fuente Buena nos pueden encontrar, en @aupame.nacer o @centrofuentebuena y para esta semana tenemos el próximo 3/8 una charla abierta y gratuita en el centro dirigida a mamás con bebés y embarazadas. Para el martes 9 una charla online en vivo donde vamos a estar contando de que se trata el taller que ofrecimos para el 30 de julio y lo pospusimos por el temporal, pero pronto tendremos nueva fecha. Y si nos siguen en redes pueden ir viendo las novedades. También está el taller de trabajo corporal para el embarazo y el parto, clases de yoga para embarazadas, terapia floral, consultorio de Lactancia Materna y talleres varios.