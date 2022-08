Tengo enfrente una pantalla en blanco. Una hoja que pide a gritos ser llenada Y no es cualquier página de word, porque lo que escriba en está es susceptible de ser publicada. En algún momento ese fue mi sueño: contar un espacio en un medio para publicar lo que escribo. Pero… desde que mi sueño se cumplió, no todo es como lo soñé.

En mi cabeza escribir una columna implicaba tomar mucho vino, trasnochar, dormir hasta tarde y mandarle a mi editor las cosas en el horario en el la mayoría de la gente termina de trabajar. Y si… Algunos días es así, termino de escribir la nota bien tarde, la envío por mail y me destapó un vino, me encuentro a escondidas con algún amante ocasional o simplemente veo Netflix mientras todos duermen.

Pero, otras veces, las ideas escasean, los pensamientos no terminan de hilarse en mi cabeza, las letras no quieren imprimirse en la pantalla. Entonces… esas noches simplemente trasnocho dando vueltas alrededor de mi escritorio, hablando en voz alta, escribiendo principios de notas que nunca van a salir.



Y ese no es el único de mis problemas… Resulta que elegí ser escritora en un mundo donde a primera vista no tiene ningún sentido serlo. Los medios tradicionales de comunicación escasean cada vez. Los que sobreviven o nacen digitalmente viran cada vez más hacía el formato audiovisual, la extensión de los textos se achica cada vez más… las palabras, los textos largos, las grandes crónicas pueden parecer obsoletas.



Y entonces es que no puedo evitar preguntarme: ¿por qué escribir? ¿para qué seguir intentándolo? Y pregunto, y re-pregunto, y le acerco la pregunta a otros colegas, y nada parece poder responderme. Y acá estoy yo, con mi deseo de escribir más incendiado que nunca. Aunque no es como lo soñé, aunque tuve que transar y dedicarme a la comunicación digital, aunque no siempre fluya lo que tengo para decir: acá estoy.



Y ustedes, mis lectores, están del otro lado, resistiendo, esperando, devorando cada nota que sale, cada nota que publico… Y entonces, es ahí, que encuentro la respuesta. Así como yo estoy loca y quiero seguir escribiendo, hay alguien más que también está del tomate y quiere seguir leyendo.



Entonces esta nota es para ustedes: los locos y locas de siempre que leen semana a semana. ¡Salud! Por que ustedes estarán con el primer mate de la mañana, pero yo me acabo de descorchar el primer vinito de la noche… ¡Salud Locos Lectores!