El ex gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, se refirió al trabajo del Frente Juntos por el Cambio hacia 2023. Además resaltó el Trabajo de Arcioni y marcó algunos momentos de la historia que tuvo que transitar la provincia.



Lizurume contó que ante la situación que atraviesa la provincia y el país "no confluye una sola circunstancia, evidentemente la Argentina padeció momentos muy tristes con los golpes de Estado, se demoró muchísimo la recuperación de la democracia. La democracia fortalecida todavía tiene sus vaivenes, es lógico y lo vivimos a diario y obviamente, pienso o a lo mejor me equivoco y voy a reconocer si es un error mi apreciación, pero las circunstancias de que una región tan vasta como la Patagonia no tenga la población importante que demande la exigencia de la concurrencia de otros medios de transporte, rutas y todo lo demás para la elaboración de todo lo bueno que tenemos en la zona sur, puede ser uno de los motivos".

Otro de los motivos "y me involucro, para que nadie piense que estoy echando culpas para arriba, es que quizás los políticos no supimos, no quisimos o no pudimos en su momento hacer cosas más positivas en pos del desarrollo de la región".

Actualmente "es una situación complicada. A mi no me agrada que le vaya mal al gobierno. Porque cuando yo estaba tampoco quería que alguien deseara que me fuera mal. Me tocó una época muy complicada de gestión, hasta lo que pasó ahora, se decía que era la crisis más grave que había atravesado la Argentina en su historia. Pagábamos los sueldos con papelitos, las Lecop famosas. Cuando hubo paro de bancarios pagábamos en los gimnasios y bueno, a cada uno le toca el lugar que el de arriba nos asigna, pero lo que me gratifica, de alguna manera es que Arcioni haya podido salir un poco de esa debacle que tuvo que soportar al comienzo de su gestión porque acuérdense que la cosa fue muy dura".

"Ahora parece ser que la cosa se encarrila, respecto a la función del Estado. Respecto a la proyección de todo lo que se refiere a lo que la Patagonia puede brindar"

CANDIDATOS

"Espero que Cambiemos recupere el Poder en Chubut y recupere el Poder en el País y que en Chubut sea un radical, por supuesto. Nunca deje de votar a alguien que no fuera radical, salvo que se haya resuelto por la coalición, como fue con Cambiemos, cuando fue la época de Macri. En general me parece que están trabajando bien los chicos nuevos, creo que fui de los tantos que en su momento dijo que hay que cambiar las caras. La gente se aburre de ver las mismas caras, hay que renovar y que aparezcan nuevas caras con ganas y con algo de gestión", finalizó Lizurume.